Mariji (14) dron uletio u sobu. Njezina mama: 'Umrla je, a zatim izgorjela'

Ukrajinka Maria Trojanivska došla je kući rano one noći kada je ruski dron udario u njezinu spavaću sobu.

"Uletio je kroz prozor, ravno u njezinu sobu", rekla je njezina majka Viktoria za BBC. Nakon eksplozije, ona i njezin suprug Volodimir potrčali su iz susjedne sobe i pronašli sobu svoje kćeri u plamenu.

"Pokušali smo ga ugasiti, ali sve je jako gorjelo", govori kroz suze. "Bilo je nemoguće disati... Morali smo otići." Ruski dron Shahed ubio je 14-godišnjakinju u njezinom krevetu, u stanu u predgrađu Kijeva, prošlog mjeseca.

"Odmah je umrla, a zatim izgorjela", rekla je njezina majka. "Morali smo je pokopati u zatvorenom lijesu. Nije imala šanse preživjeti", dodala je.

U posljednje vrijeme Rusija je pojačala napade dronovima na Ukrajinu. Više od 2000 lansirano je u listopadu, prema Ukrajinskom glavnom stožeru - rekordan broj u ovom ratu. U istom izvješću stoji da je Rusija ispalila 1410 bespilotnih letjelica u rujnu i 818 u kolovozu - u usporedbi s oko 1100 u cijelom tromjesečnom razdoblju prije toga. Rusi napreduju duž svih linija bojišnice. Sjevernokorejske trupe pridružile su se ratu na strani Moskve. A, s izborom Donalda Trumpa za predsjednika SAD-a, ukrajinske snage suočavaju se s neizvjesnom potporom svog najvećeg vojnog donatora.

Rusi šalju i lažne dronove

Većina ruskih bespilotnih letjelica koje padaju na Ukrajinu su Shahedi iranskog dizajna, ali Rusija je također počela lansirati lažne dronove, bez ikakvog eksploziva, kako bi zbunila jedinice protuzračne obrane Ukrajine i natjerala ih na rasipanje streljiva.

U usporedbi s projektilima, oni su mnogo jeftiniji za izradu, lakši za ispaljivanje i dizajnirani su da potkopaju moral. Svake noći Ukrajinci odlaze spavati uz zvukove sirena dok dronovi kruže zemljom.

Svakog jutra probude ih vijesti o još jednom napadu.

"Do sada smo ih presretali. Nadam se da ćemo ih nastaviti presretati", rekao je za BBC glasnogovornik gradske vojne uprave grada Kijeva narednik Mihailo Šamanov. Iako kaže da Rusija pokušava pogoditi vojne objekte, "opći cilj je teroriziranje civila". Znaju da će Rusi nastaviti s pojačavanjem ovih napada, rekao je - to je razlog zašto njegova vlada stalno traži više protuzračne obrane od zapadnih saveznika. To je i razlog zašto Ukrajina nervozno čeka da vidi kako će novoizabrani američki predsjednik Trump pristupiti ratu kada ponovno stupi na dužnost.

"Čak i ako protuzračna obrana dobro funkcionira, ostaci dronova ili projektila padaju na grad. Uzrokuje požare, štetu i nažalost ponekad žrtve. Svake večeri je lutrija - gdje pogodi, gdje obori, gdje padne i što se dogodi", dodaje.

Viktoria kaže da su njihovi životi sada podijeljeni na prije i poslije kćerine smrti. Smješteni su kod prijatelja nakon što im je stan uništen. Spavaju u hodniku kako bi se sklonili od stalnih napada dronova.

"Naravno da je iscrpljujuće. Ali, čini mi se da to ljude još više ljuti, iritira i razbjesni. Uopće ne razumijem zašto je ovaj rat počeo i zbog čega. Kakvog to smisla ima? Ne iz ekonomske perspektive, niti ljudske, teritorijalne - ljudi jednostavno umiru. To su samo neke ambicije bolesnih ljudi", rekao je Marijin otac Volodimir.

