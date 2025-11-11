Drastično poskupljenje vrtića u Njemačkoj: Pogledajte koliko će ga roditelji plaćati

U njemačkoj saveznoj zemlji Baden-Württembergu naglo su porasle cijene vrtića. Roditelji su zabrinuti jer mjesečni troškovi često prelaze 800, a negdje čak i 1000 eura, posebno za cjelodnevni boravak djece mlađe od tri godine, javlja Fenix Magazin.

Iz Saveznog vijeća roditelja djece u vrtićima (LEBK) upozoravaju da su i obitelji sa srednjim primanjima sve više opterećene, a ni dodatak od oko 300 eura dječjeg doplatka im ne pomaže dovoljno.

Obitelji niže srednje klase posebno su pogođeni, jer zarađuju previše da bi primali pomoć, ali premalo da bi lako plaćali visoke naknade. Kako tvrdi predstavnica roditelja, Anna Radermacher, mnoge majke odustaju od posla jer se "jednostavno više ne isplati raditi", odnosno plaća često pokrije samo troškove vrtića.

Zahtjevi roditelja

Naknada za vrtić često varira od mjesta do mjesta, neke općine traže razumnu cijenu, a druge i preko 1000 eura mjesečno. Primjerice, u Stuttgartu bi cijene za cjelodnevnu skrb mogle porasti za 20 posto, odnosno na više od 800 eura. Zbog praznih gradskih blagajni i rasta troškova slična povećanja prijete i u Tübingenu i Friedrichshafenu.

Roditelji traže da savezna zemlja odmah reagira te da spriječi najavljena poskupljenja. Također zahtijevaju i smanjenje birokracije u administraciji vrtića te da savezna zemlja postupno preuzme financiranje vrtića na pokrajinskoj razini.

No, prijedlog SPD-a za besplatne vrtiće nedavno je odbijen u parlamentu, pa zasad nema rješenja.

Nove cijene vrtića, bez popusta ili posebnih slučajeva, koje će vrijediti od 1. siječnja 2026. godine pogledajte OVDJE.

