Međunarodna zajednica mora nametnuti rješenje za sukob Izraela i Hamasa jer se dvije strane ne mogu dogovoriti. "Vjerujem da smo u ovih 30 godina naučili da se rješenje mora nametnuti izvana jer dvije strane nikada neće moći postići dogovor", rekao je Josep Borrell na događaju u Lisabonu. Također je upozorio da bi "ako se ova tragedija uskoro ne završi, cijeli Bliski istok mogao završiti u plamenu", javlja Sky News.

Pregovori su dosad doveli samo do privremenih prekida vatre, a sada postoji strah da bi sukob mogao eskalirati nakon ubojstva visokog dužnosnika Hamasa Saleha al Arourija.

Izrael spreman na sve scenarije nakon ubojstva drugog čovjeka Hamasa

Izrael je u srijedu nastavio bombardirati Pojas Gaze dok vojska upozorava da je spremna na "sve scenarije" nakon što je dan ranije dronom u Libanonu ubijen zamjenik čelnika Hamasa, što je potaknulo strahove od regionalne eskalacije sukoba.

Iako Izrael nije preuzeo odgovornost za atentat u Bejrutu, rašireno je mišljenje da on stoji iza ubojstva 57-godišnjeg Saleha al-Arurija, politički drugog najvažnijeg čovjeka Hamasa i jednog od osnivača njegovog vojnog krila.

Nakon ubojstva Arurija i još šestero militanata glasnogovornik izraelske vojske Daniel Hagari rekao je da je ona na "vrlo visokoj razini spremnosti" na svim područjima te "pripremljena za sve scenarije".

Izraelska vojska ponovno je bombardirala Gazu tijekom noći, uključujući i napučeni južni grad Rafu. Ministarstvo zdravstva Pojasa Gaze tvrdi kako je od početka izraelskog napada ubijeno već 22 tisuće ljudi. Izrael je Jahju Sinvara, čelnika Hamasa u toj enklavi, proglasio "hodajućim mrtvacem" te najavio da će eliminirati sve zapovjednike tog militantnog pokreta.

Od početka operacije u Gazi Izrael razmjenjuje vatru i na sjevernoj granici s Libanonom, protiv militantne skupine Hezbolah, saveznika Hamasa, no zasad je izbjegnuta šira eskalacija. Maha Jahja iz think tanka Carnegie Middle East Center ocijenila je u izjavi agenciji France Presse da je Arurijevo ubojstvo "značajna eskalacija", no dodala je da "Hezbolah neće biti voljan uvući Libanon u veći sukob u ovom trenutku i uzevši u obzir regionalnu situaciju".

Hezbolah najavio da Arurijevo ubojstvo neće proći nekažnjeno

Iranski ministar vanjskih poslova Hosien Amir-Abdolahian osudio je "kukavički" napad u Bejrutu i rekao kako on dokazuje da Izrael "nije postigao niti jedan od ciljeva nakon tjedana ratnih zločina, genocida i uništenja u Gazi i na Zapadnoj obali", "usprkos izravnoj podršci Bijele kuće".

Hezbolah je najavio da Arurijevo ubojstvo neće proći nekažnjeno te ga je okvalificirao "ozbiljnim napadom na Libanon".

Libanonski sunitski premijer Nadžib Mikati kazao je kako ubojstvo Arurija "pokušava uvući Libanon" dublje u rat, a francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je Izrael da izbjegava eskalacije, "posebno u Libanonu".

Na okupiranoj Zapadnoj obali, palestinskom teritoriju gdje je Aruri rođen, vlasti su pozvale na opći štrajk zbog njegove smrti.

