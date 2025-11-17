Dramatične snimke iz susjedstva: Ljude spašavali s krovova, ima nestalih
Čovjeka su spasili iz ruševina nakon što se klizište pokrenulo i srušilo tri kuće
Dvoje ljudi vodi se kao nestali nakon što se aktiviralo klizište ispod tri kuće koje su se urušile u talijanskom gradu Brazzano di Cormons, nedaleko od granice sa Slovenijom.
Klizište se pokrenulo uslijed obilnih kiša zbog kojih je Furlanija-Julijska krajina na sjeverozapadu Italije danas proglasila izvanredno stanje u regiji te su zatražili pomoć od središnje vlade i drugih regija, donosi agencija ANSA.
Vatrogasci su uspjeli izvući jednu osobu iz ruševina na mjestu klizišta, riječ je o muškarcu koji je slomio nogu te su ga prevezli u bolnicu u Udinama.
Ekstremno vrijeme uzrokovalo je i poplave, štetu i velike poremećaje u drugim dijelovima Furlanije-Julijske krajine. Brojni ljudi morali su se spasiti nakon što se rijeka Torre u istoj regiji izlila iz korita u drugom gradu u blizini Goricije, Romans d'Isonzo, a stotine su evakuirane iz svojih domova.
"Situacija je izazovna", rekao je šef civilne zaštite Furlanije-Julijske krajine Riccardo Riccardi. "U sljedećih nekoliko sati potrebno je pronaći smještaj za 300 ljudi i zbog toga smo u kontaktu s gradonačelnicima i postavljamo teretane s pomoćnim krevetima u grijanim prostorima s obrocima. Očekivali smo loše vrijeme, ali ne ovako loše i s ovim posljedicama", rekao je.
Primorski.eu piše da su, osim evakuacije 300 ljudi u općini Romans, neki od stanovnika spas potražili penjući se na krovove svojih kuća kako bi izbjegli nalet bujice. Spasioci su do njih dolazili brodovima i helikopterima, a njihove snimke iz zraka pokazuju veliku štetu.
Civilna zaštita, vatrogasci, spasioci te sigurnosne službe postavili su sigurno sklonište u dvorani u selu Vrša za one koji su morali napustiti svoje domove.
Nekoliko obitelji evakuirano je uz Via San Giorgio zbog opasnosti od novih klizišta. "Sinoć je bilo puno kiše, puno. Nažalost, neki ljudi su nestali", potvrdio je gradonačelnik Krmina Roberto Felcaro.
Evakuiran je i restoran u Jenkovu pri Dolenjem, kojim upravlja chefica s Michelinovom zvjezdicom Antonia Klugmann. Kako je napisala na Instagramu, restoran je sinoć bio poplavljen, objavili su na portalu 24ur.com.
"Sve je pod vodom. Selo je jezero. Hladnjaci ne rade. Novo renovirane sobe su ponovno potpuno uništene", napisala je Klugmann.
