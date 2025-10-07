NIJE PRVI PUT /

Drama na Bliskom istoku! Zatočeni UN-ovi humanitarci, militanti upali u njihove kuće

Proiranska militantna skupina optužuje UN-onvce da špijuniraju za SAD

7.10.2025.
6:24
Hina
Hutisti su od nedjelje ujutro zatočili najmanje desetero zaposlenika UN-ovih organizacija u glavnom gradu Sani, izjavio je u ponedjeljak izvor blizak uhićenima.

Svi su Jemenci koji su radili za Svjetsku organizaciju za hranu (WFP), UN-ov program za razvoj (UNDP), UN-ov ured za koordinaciju humanitarne pomoći (OCHA) i UN-ovu upravu za sigurnost (UNDSS).

Hutisti su okružili stambena naselja i upali u njihove kuće u Sani, rekao je izvor. Proiranski militanti, koji kontroliraju Sanu i velike dijelove sjevernog Jemena, ranije su otimali UN-ove djelatnike i druge humanitarce od kojih su neki zatočeni više od tri godine.

Hutisti optužuju UN-ovce da špijuniraju za SAD.

