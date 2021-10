Skupina 20 vodećih industrijskih nacija (G20) počela je dvodnevni summit u subotu u Rimu s naglaskom na multilateralizam pri čemu je talijanski premijer pozdravio postizanje povijesnog sporazuma za pravedniji i učinkovitiji međunarodni porezni sustav.

Mario Draghi, premijer zemlje domaćina samita, pozvao je na veću međunarodnu suradnju u vrijeme kada protekcionizam i nacionalizam rastu usporedo s pandemijom.

"Multilateralizam je najbolji odgovor na probleme s kojima se danas suočavamo", rekao je Draghi.

"Na mnogo načina to je najbolji odgovor. Od pandemije i klimatskih promjena do pravednog i pravičnog oporezivanja, djelovati sam to jednostavno nije opcija", rekao je Draghi.

'Povijesni sporazum za pravedniji porezni sustav'

Talijanski domaćin pozdravio je sporazum o globalnoj korporativnoj poreznoj reformi koju su ministri financija G20 dogovorili početkom listopada.

"Postigli smo povijesni sporazum za pravedniji i učinkovitiji međunarodni porezni sustav", rekao je Draghi svjetskim liderima u Rimu.

Sporazumom se utvrđuje minimalni korporativni porez od 15 posto u cilju sprečavanja multinacionalnih firmi da kriju profit u poreznim oazama.

'Takve razlike su moralno neprihvatljice'

Draghi je istaknuo predanost cilju Svjetske zdravstvene organizacije o cijepljenju dvije trećine stanovništva planeta do sredine 2022. No pritom je kritizirao velike nejednakosti u pristupu cjepivima između bogatih i siromašnih.

Oko 70 posto stanovništva bogatih zemalja primilo je barem jednu dozu, a u najsiromašnijima tek 3 posto, rekao je Draghi pa naglasio "Takve razlike su moralno neprihvatljive i podrivaju svjetski oporavak".

Prosvjedi kao dio folklora

G20 u Rimu počeo je dan prije UN-ova samita o klimi u Glasgowu uoči kojeg je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres rekao da će borba za spas klime biti izgubljena ako se G20 ne uključi.

Prije samita rimska policija rastjerala je jutrošnji prosvjed desetaka klimatskih aktivista i blokirala cestu blizu ministarstva za okoliš kojom se prilazi mjestu održavanja skupa.

Prosvjednici su izvikivali "Ako se ništa ne promijeni, blokirat ćemo grad", navodi agencija Ansa.

Dva su prosvjeda predviđena poslije podne u subotu na kojima se očekuju tisuće sudionika.

Obiteljska fotografija s medicinskim radnicima

G20 počeo je obiteljskom fotografijom šefova država i vlada sa zdravstvenim djelatnicima koji su na prvoj crti obrane od pandemije koronavirusa.

G20 tradicionalno počinje godišnji samit "obiteljskom fotografijom" no ove godine liječnici, medicinske sestre i drugo bolničko osoblje pridružilo im se na podiju i njima su ovaj političari zapljeskali.

Italija, zemlja domaćin samita, jedna je od država koje su bile najteže pogođene pandemijom u Europi u protekloj godini.