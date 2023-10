Na zabavi povodom Noći vještica u Chicagu upucano je najmanje 15 ljudi, javlja CNN. Radi se o šest žena i devet muškaraca u dobi od 26 do 53 godine, izjavili su iz čikaške policije. Dvoje je u kritičnom stanju: 26-godišnja žena i 48-godišnjak.

"Počinitelj je pobjegao pješice i priveli su ga policajci koji su se odazvali na dojavu o pucnjavu", kazali su iz policije. Napadač je imao pištolj kada ga je uhitila policija. Priveli su ga na ispitivanje.

Policija i daje istražuje slučaj, a prema američkim medijima - motiv još uvijek nije poznat. Ipak, očevidci tvrde za CBS da je došlo do tučnjave te da je jedan od sudionika zamoljen da ode. Međutim, on je to odbio i počeo pucati.