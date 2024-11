Obitelj Trump vraća se u Bijelu kuću: Sinovi biznismeni, jedna kći rijetko se pojavljuje

Izabrani američki predsjednik Donald Trump vratit će se u Bijelu kuću u siječnju zajedno sa svojom obitelji, koja je imala izuzetno veliku ulogu u njegovoj prvoj administraciji i u ovogodišnjoj predizbornoj kampanji. Pomniji pogled otkriva ličnosti nadolazeće "prve obitelji", koja se sastoji od petero djece i desetero unučadi iz triju Trumpovih brakova.

Donald Trump mlađi

Najstariji od Trumpove djece, dogmatičan je do srži, a očev program "Make America Great Again" promovirao je na društvenoj platformi X, gdje ima 12 milijuna pratitelja, kao i na svom podcastu "Triggered". Četrdesetšestogodišnjak pažljivo uređene brade utjecao je na to da se njegov prijatelj J.D. Vance uspne od relativno slabo poznatog konzervativnog senatora iz Ohija do Trumpovog potpredsjedničkog kandidata.

Ima petero djece sa svojom bivšom suprugom Vanessom Trump, uključujući 17-godišnju kćer Kai, koja je republikanskog vođu opisala kao "normalnog djeda". Don mlađi je sada u braku s bivšom voditeljicom Fox Newsa Kimberly Guilfoyle, koja je televizijskim intervjuima pomogla u zagovaranju Trumpa.

Eric Trump

Četrdesetgodišnji Eric također je odan ocu te je podržavao njegovu kandidaturu redovitim medijskim nastupima i govorima na skupovima. Zajedno s Donaldom mlađim upravlja tvrtkom The Trump Organization, poslovnim carstvom koje je 78-godišnjeg Trumpa dovelo u kolektivnu svijest Amerikanaca.

Eric ima dvoje djece sa suprugom Larom Trump, koja je u ožujku imenova supredsjedateljicom Republikanskog nacionalnog odbora, što joj je omogućilo da stranku oblikuje na Trumpovu sliku tako što je navodno otpustila desetke nepodobnih djelatnika.

Ivanka Trump

Trumpova 43-godišnja kći Ivanka imala je nejasnu ulogu "savjetnice predsjednika" u njegovoj prvoj administraciji, što je izazvalo zabrinutost zbog nepotizma dok je ona prisustvovala na globalnim sastancima poput samita G20. No, tijekom predizborne kampanje 2024. uglavnom je bila u drugom planu nakon što je ranije najavila namjeru da joj prioriet bude obiteljski život sa suprugom Jaredom Kushnerom i njihovo troje djece.

Kushner je također bio predsjednički savjetnik, a Trump mu je iznenađujuće povjerio posredovanje u sukobu između Izraela i Palestine iako nije imao nikakvog značajnog iskustva na Bliskom istoku.

Melania Trump

Melania će ponovo dobiti simboličnu titulu "prve dame", što je tijekom Trumpovog mandata između 2017. i 2021. iskoristila kako bi se borila za zdravstvenu skrb za djecu i sigurnost na internetu. Otada se uglavnom nije pojavljivala u javnosti, no nekoliko tjedana prije izbora u utorak 54-godišnjakinja je objavila memoare.

U knjizi je podijelila svoj stav protiv zabrane pobačaja, koji se očito kosi s Trumpovim, koji se hvalio svojom ulogom u imenovanju sudaca Vrhovnog suda koji su ukinuli ustavnu zaštitu pobačaja temeljenu na presudi Roe protiv Wadea iz 1973. Melania ima jedno dijete s Trumpom, 18-godišnjeg Barrona, koji trenutno studira na njujorškom sveučilištu.

Tiffany Trump

Tridesetjednogodišnja Tiffany, Trumpovo četvrto dijete i jedino s njegovom drugom suprugom i američkom glumicom Marlom Maples, uglavnom se nije isticala tijekom prvog mandata svog oca ni tijekom predizborne kampanje. Bila je među brojnim pristašama koji su ove godine došli na njujorški sud tijekom Trumpovog suđenja na kojem je postao osuđeni prijestupnik zbog krivotvorenja dokumenata.

Udana je za Michaela Boulosa, sina milijardera libanonskog porijekla, a trenutno očekuju dijete.

