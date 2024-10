Donor mlatio rukama i plakao: 'Sedirali ga i nastavili pripremu za žetvu organa'

Scenarij iz noćne more odigrao se u bolnici u Kentuckyju kada se donator za transplantaciju probudio na operacijskom stolu baš u trenutku kada su se liječnici pripremali izvaditi njegovo srce, piše The New York Post.

Thomas TJ Hoover odveden je u bolnicu Baptist Health Richmond u Kentuckyju u listopadu 2021. nakon predoziranja drogama. Doktori su ga proglasili mrtvim i nastavili s provođenjem testova kako bi vidjeli jesu li njegovi organi vrijedni uzimanja.

Natasha Miller bila je jedna od osoba zaduženih za očuvanje organa u bolnici Baptist Health Richmond toga dana. Ona je rekla da je Hoover (36) još uvijek izgledao vrlo živ kad su ga medicinske sestre dovezle u sobu.

"Kretao se uokolo - nekako mlatio kad smo otišli tamo, mogli ste vidjeti da su mu tekle suze. Vidljivo je plakao", rekla je.

Liječnici odbili sudjelovati

Njegovo stanje šokiralo je nekoliko ljudi u operacijskoj sali i natjeralo dva liječnika zadužena za postupke transplantacije da odbiju sudjelovati.

Najmučnije od svega je što je koordinatorica za postupke transplantacije organa tražila nove liječnike kako bi obavili postupak, tvrdi Miller.

"Dakle, koordinatorica zove tadašnjeg nadređenog i govori mu da mora 'pronaći drugog liječnika koji će to učiniti' da 'ćemo mi riješiti ovaj slučaj'", tvrdi Miller.

Druga djelatnica potvrdila priču

Druga djelatnica Nyckoletta Martin kaže da je bila šokirana kada je doznala da je donor prije toga davao znakove života kad su mu liječnici pregledavali srce kako bi vidjeli je li sposobno za transplantaciju.

"Donor se probudio tijekom zahvata tog jutra zbog kateterizacije srca. I mlatio po stolu", kaže Martin. Prema evidenciji slučaja, polagači Hipokratove zakletve samo su dali sedativ Hooveru koji se borio i nastavili sa svojim planovima za žetvu njegovih organa.

Negiraju optužbe, slučaj se istražuje

Nekoliko je djelatnika podnijelo ostavke nakon incidenta.

Cijeli svoj život sam posvetila darivanju i presađivanju organa. Jako je strašno sada kada je dopušteno da se takve stvari događaju i ne štiti se donatora", kaže Martin.

Hooverova sestra kaže da je žrtva predoziranja otvorila oči dok su ga vozili iz jedinice intenzivne njege u operacijsku salu, ali rečeno im je da je pokret bio refleksan i da ne znači da je Hoover još živ.

"Bilo je to kao da je to bio njegov način da nam da do znanja: 'Hej, ja sam još uvijek ovdje'," rekla je Donna Rhorer, Hooverova starija sestra i sadašnja skrbnica.

Dužnosnici su zanijekali su da je bilo koji član njihove organizacije dao upute liječnicima da nastave operaciju vađenja organa na živom pacijentu.

Glavni državni odvjetnik Kentuckyja rekao je da istražitelji ispituju slučaj. Federalna uprava za zdravstvene resurse i usluge također istražuje optužbe.

Hoover je preživio i trenutno živi sa sestrom. Sjajno se oporavio iako još uvijek ima problema s pamćenjem, hodanjem i govorom.

