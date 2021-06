Što bivši američki predsjednici rade nakon što im istekne mandat pa se odjednom nađu suočeni s viškom slobodnog vremena? Bill Clinton usredotočio se na inicijative svoje zaklade, George W. Bush počeo je slikati, a Barack Obama napisao je memoare, pokrenuo produkcijsku tvrtku i također se posvetio radu svoje zaklade. No što je s Donaldom Trumpom koji je jesenas izgubio predsjedničke izbore od Joea Bidena? Čini se da je posve izgubio razum nakon što je otišao iz Bijele kuće, postavši opsjednut time da je žrtva izborne prevare, piše Vanity Fair.

'Počeo se doimati kao neskriveni, opasan luđak'

Reporterka New York Timesa Maggie Haberman ovih je dana napisala da Trump "govori brojnim ljudima s kojima je u kontaktu kako očekuje da će do kolovoza biti vraćen na dužnost predsjednika, a što sugerira da planira izvesti puč". The Washington Post piše pak da je Trump "sve više zaluđen idejom da bi prebrojavanje glasačkih listića koje su zahtijevale njegove pristaše širom zemlje moglo dokazati da je on pobijedio." Kada su ga neki njegovi savjetnici navodno preklinjali da odustane od toga - vjerojatno stoga što se počeo doimati kao neskriveni, opasan luđak opsjednut urotom - Trump im je jednostavno prestao odgovarati na pozive.

Prema riječima dvojice njegovih savjetnika koji su željeli ostati anonimni, Trump se silno zalaže za reviziju izbornog postupka u Arizoni i još nekim saveznim državama. Nekim novinarima je rečeno da se Trump "toliko usredotočio na to da je nedavno čak kazao svojim saveznicima da bi uspjeh revizije izbora mogao rezultirati njegovim povratkom u Bijelu kuću već ove godine".

'To je znak njegovog potpunog sloma'

Komentatorica Vanity Faira Bess Levin piše kako Trumpovo silno nastojanje da pokuša dokazati kako nije izgubio na izborima i tvrdnje da bi se uskoro mogao "vratiti u Bijelu kuću" treba shvatiti krajnje ozbiljno kao znak potpunog osobnog sloma.

"Čak i da Trump nije opsjednut neutemeljenom pričom o izbornoj prijevari, sve bi i dalje bilo duboko zabrinjavajuće, baš kao što bi zabrinjavalo i da Clinton , Bush ili Obama odjednom počnu razmišljati o tome da bi ponovno mogli biti predsjednici SAD-a", piše Levin.

No, Trump u tome nije sam. Nekolicina njegovih najzagriženijih pristaša tvrde isto. Christina Bobb, voditeljica mreže One America News navodno je privatno razgovarala o reviziji izbora u Arizoni s Trumpom i njegovim timom. Mike Lindell, izvršni direktor tvrtke MyPillow i republikanski senator iz Pennsylvanije Doug Mastriano i dalje pozivaju Kongres da odbaci Bidenovu izbornu pobjedu. Istodobno, Trump u javnim istupima redovito dovodi u pitanje izborni legitimitet svoga nasljednika.

Tvrdnje o izbornoj prijevari smiješne i opasne

Eskalirajuća retorika bivšeg predsjednika i njegovih pristaša pokazuje kako namjerava održati na životu laž da je izborna utrka 2020. bila namještena. Te tvrdnje, kažu neki politički analitičari, imaju opasne implikacije na zemlju i vjeru javnosti u to kako biraju svoje vođe. Trumpova kampanja protiv ishoda izbora traje već pet mjeseci, a istraživanja pokazuju da je laž o izborima zaživjela u Republikanskoj stranci. Anketa CNN-a iz travnja pokazala je da 70 posto republikanaca ne vjeruje u Bidenovu legitimnu pobjedu na izborima.

Neki lokalni dužnosnici u državama u kojima se Trumpove pristaše zalažu za ponovno prebrojavanje glasačkih listića ocjenjuju te zahtjeve opasnima. Republikanac Stephen Richer iz okruga Maricopa u Arizoni, kaže kako su tvrdnje o izbornoj prijevari u toj državi "smiješne" te da je "jako tužno što ima ljudi koji u to vreruju".

"Ne možemo se više upuštati u te sulude laži. Ni kao stranka, ni kao savezna država, ni kao država u cjelini", napisao je Richer na Twitteru.

Trump nastavlja svoj 'križarski rat'

Sam Trump nastavit će svoj "križarski rat" ovoga vikenda u Sjevernoj Karolini gdje će održati govor pristašama, što će biti početak niza skupova koje planira održati ovoga ljeta diljem SAD-a. "U Georgiji se radi veliki posao na otkrivanju izborne prijevare na predsjedničkim izborima 2020. Ljevica govori o izbornoj sigurnosti, ali ne prakticira ono što propovijeda jer se boji onoga što bi moglo biti otkriveno", izjavio je Trump prije nekoliko dana.

Njegovi savjetnici kažu kako on mahnito prati sve vijesti vezane uz eventualnu reviziju izbora u Arizoni. Nada se da bi uspjeh u tome mogao izazvati domino-efekt i u drugim saveznim državama te značiti početak procesa njegovog povratka u Bijelu kuću.

Proteklih tjedana bivši predsjednik navodno se "najviše zainteresirao" za mogućnost revizije izbora u okrugu Fulton u državi Georgiji, unatoč činjenici da je malo vjerojatno da se to i dogodi. Također, u videu za skup najavljen 12. lipnja Trump će biti predstavljen kao "PRAVI" predsjednik SAD-a. Za to vrijeme njegovi savjetnici anonimno govore kako uporno odbija prihvatiti činjenicu da je izgubio. "Pokušaji da ga uvjerimo u to su kao pišanje u vjetar", kazao je jedan Trumpov savjetnik.

'To je odbacivanje stvarnosti i odbacivanje zakona'

Komentator National Reviewa piše da su razmjeri Trumpove zablude prilično zapanjujući.

To nije tek ekscentrična interpretacija činjenica, niti je irelevantan primjer mučnog brbljanja izbornog gubitnika. To je odbacivanje stvarnosti, odbacivanje zakona i, u konačnici, odbacivanje cijelog sustava američke vlade. U Ustavu SAD-a ne postoji klauzula o vraćanju na predsjedničku dužnost. Dovraga, nema ičega ni približnog tomu. Izbori su ovjereni, Joe Biden je predsjednik i do 2024. to je sve. Nije važno kako Trump gleda na to. Nije važno je li netko glasao za ili protiv Trumpa. Nije važno gleda li se na Trumpovu ulogu unutar Republikanske stranke povoljno ili nepovoljno. Ovdje govorimo o hladnim, tvrdim, neutralnim činjenicama koje se dobivaju bez obzira na nečije preferencije. Stoga nije previše tražiti da ih bivši šef izvršne vlasti razumije. (…) No, štogod se utvrdilo, Trump ne bi bio "vraćen" na mjesto predsjednika. To nije ono što Amerika radi, kako je Amerika ikad radila ili kako to Amerika može ikad raditi. Američki političari ne gube svoje reizborne utrke da bi ih kasnije ponovo instalirali. Ideja je onostrana i opscena", stoji u komentaru National Reviewa.