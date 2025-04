Trump nikad oštriji: 'Ne započinješ rat s nekim tko je 20 puta veći od tebe'

Američki predsjednik Donald Trump oglasio se dan nakon što su Rusi balističkim raketama napali ukrajinski grad Sumi u kojem su, kako je izvijestio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, ubijene 34 osobe.

Trump je na svom profilu na Truth Social napisao:

"Rat između Rusije i Ukrajine je Bidenov rat, ne moj. Ja sam tek došao ovdje i tijekom četiri godine mog mandata nisam imao problema u sprječavanju da do ovoga dođe. Predsjednik Putin, i svi ostali, poštovani su vašeg predsjednika! NEMAM NIŠTA S OVIM RATOM, ALI PREDANO RADIM NA TOME DA UBIJANJE I RAZARANJA PRESTANU. Da predsjednički izbori 2020. nisu POKRADENI, a jesu, na toliko načina, taj grozan rat se nikada ne bi dogodio. Predsjednik Zelenski i neiskreni Joe Biden odradili su jednostavno užasan posao dozvolivši da ovaj apsurd počne. Bilo je toliko mnogo način da se ovaj rat spriječi. Ali to je sada prošlost. Sada moramo učiniti da PRESTANE, I TO BRZO. TAKO TUŽNO!", napisao je Trump.

Foto: Screenshot/Društvene mreže

Nekoliko tjedana ranije Trump je, podsjetimo, Zelenskog nazvao diktatorom, da bi kasnije ironično komentirao 'Ja sam to rekao? Nemoguće da sam ja to rekao."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Ne započinješ rat protiv nekog tko je 20 puta veći'

Trump je danas na sastanku s čelnikom El Salvadora u Ovalnom uredu rekao da su 'milijuni ljudi mrtvi zbog troje ljudi', misleći pritom na Putina, Bidena i Zelenskog za kojeg je ocijenio da 'nije kompetentan', javlja Sky News.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Milijuni ljudi su mrtvi zbog troje ljudi", rekao je Trump. "Recimo, Putin broj jedan, recimo Biden, koji nije imao pojma što dovraga radi, broj dva, i Zelenski. I sve što mogu učiniti je pokušati to zaustaviti – to je sve što želim učiniti. Želim zaustaviti ubijanje. I mislim da nam ide dobro u tom smislu. Mislim da ćete vrlo brzo imati vrlo dobre prijedloge."

"Kad bi Biden bio kompetentan i kad bi Zelenski bio kompetentan, a ja ne znam da je… ne bi bilo šanse da se rat ikada dogodi. Biden je to mogao zaustaviti, Zelenski je to mogao zaustaviti, a Putin to nikada nije trebao započeti", rekao je Trump te optužio Zelenskog da je "dopustio" početak rata u Ukrajini.

Upitan o Zelenskom, Trump je rekao: "Kada započnete rat, morate znati da možete dobiti rat. Ne započinješ rat protiv nekoga tko je 20 puta veći od tebe i onda se nadaš da će ti ljudi dati neke projektile."

Podsjetio je da je upravo on prvi dao Ukrajini rakete Javelin.

Tekst se nastavlja ispod oglasa