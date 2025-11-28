Šokantno ponašanje Trumpa, novinarki rekao: 'Glupačo'

Američki predsjednik Donald Trump je u četvrtak, odgovarajući na pitanja o pucnjavi na pripadnike Nacionalne garde u Washingtonu, nazvao novinarku "glupom", što je nova u nizu uvreda koje je uputio ženama u medijima kada mu se nisu svidjela njihova pitanja.

"Jeste li glupi? Jeste li glupa osoba?", rekao je Trump prekidajući novinarku dok je odgovarao na pitanja medija na svom imanju na Floridi o provjeri Afganistanaca u Sjedinjenim Državama.

Cijela se rasprava vrtjela oko afganistanskog državljana Rahmanullaha Lakanwala uhićenog zbog sumnje da je upucao pripadnike Nacionalne garde dan ranije u blizini Bijele kuće. Osumnjičeni je navodno ušao u SAD nakon naglog povlačenja američkih snaga iz Afganistana 2021. godine, prenosi Economic Times.

Dopisnica CBS Newsa iz Bijele kuće upitala je Trumpa jesu li za propuste u provjeri napadača odgovorne institucije, jer su se pojavile tvrdnje da je osumnjičeni godinama radio s CIA-om i prošao sve provjere.

"Poludio je, otišao je k vragu", kazao je za osumnjičenog Lakanwalu.

'Glupa osoba'

Nakon što je novinarka osporila Trumpovu tvrdnju da je Bidenova administracija nepravilno provjeravala dovedene Afganistance u SAD te mu postavila novo pitanje, američki predsjednik joj je uputio uvredu.

Novinarka je konkretno pitala Trumpa zašto krivi svog prethodnika Joea Bidena, kada su članovi njegove administracije rekli da su useljeni Afganistanci prošli temeljite provjere prije ulaska u zemlju. "Jer su ih pustili unutra", obrecnuo se Trump, držeći fotografiju američkog vojnog zrakoplova punog ljudi u bijegu u trenutku kada su talibani ponovno preuzeli vlast.

"Došli su zajedno s tisućama drugih koji ne bi trebali biti ovdje, a vi postavljate pitanja zašto što ste glupa", rekao je Trump.

Novinarka je ostala mirna te je samo podigla obrvu dok ju je Trump nastavljao prekidati.

Nova runda uvreda uslijedila je par dana nakon što je američki predsjednik rekao novinarki Bloomberga da "bude tiha" i nazvao ju "prasicom" u predsjedničkom zrakoplovu nakon što mu je postavila pitanje o osuđenom seksualnom predatoru Jeffreyju Epsteinu. Osim toga joj je poručio: "Ti si najgora".

Ovoga je tjedna novinarku New York Timesa nazvao "ružnom iznutra i izvana" jer je u tekstu pisala kako se sve rjeđe pojavljuje u javnosti.

