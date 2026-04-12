Donald Trump sve bolesniji? Jedva se spustio niz stepenice, objavljena zabrinjavajuća snimka

Američki predsjednik Donald Trump izazvao je nove zdravstvene probleme nakon što je zabrinjavajući video podijeljen na internetu. Prema objavljenom videu čini se da se Trump muči dok se spušta stepenicama Air Force One prije UFC-a 327 u Miamiju na Floridi, piše Express.co.uk.

Brojni ljudi izrazili su zabrinutost zbog predsjednikovog fizičkog stanja, tvrdeći da izgleda kao da se muči silaziti niz stepenice.

NOW: President Trump arrives in Miami to attend UFC 327. pic.twitter.com/E1tdj3WNEo — Fox News (@FoxNews) April 11, 2026

Neki su čak tvrdili da predsjednik ima "otečene gležnjeve". Novinar Aaron Rupar napisao je: "Pogledajte koliko su Trumpovi gležnjevi otečeni."

'Koliko mu je, dovraga, još vremena ostalo?'

Komentator je odgovorio: "Na izdisaju. Doslovno." Treći je dodao: "Bože moj. Trumpovi gležnjevi su ogromni. Jasan znak da mu nije dobro." Drugi komentator se našalio: "Koliko mu je, dovraga, još vremena ostalo?". Trump je oduvijek nijekao da ima ikakvih zdravstvenih problema.

Trump je prisustvovao UFC događaju jer potpredsjednik JD Vance nije uspio postići mirovni sporazum s Iranom. Nakon sastanka s iranskim dužnosnicima u Islamabadu u Pakistanu, Vance je rekao:

"Loša vijest je da nismo postigli dogovor, i mislim da je to loša vijest za Iran puno više nego za Sjedinjene Američke Države. Dakle, vraćamo se Sjedinjenim Državama, a nismo postigli dogovor. Vrlo smo jasno dali do znanja koje su naše crvene linije", rekao je.

