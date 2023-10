Posljednjih su godina pametni telefoni, koje većina ljudi gotovo uvijek ima sa sobom, postali prava 'superračunala'. Mogućnost snimanja video zapisa u 4K, pa čak i 8K rezoluciji do prije samo nekoliko godina bila je nezamisliva za smartphone. Također, takav video se na smartphoneima više klase može odmah i montirati, bez potrebe da se materijal prebacuje na računalo.

Uz ovo, smartphonei sada imaju podršku i hardverske mogućnosti za VR (virtualnu stvarnost), te AR (proširenu stvarnost). Uza sve to, pametni telefoni i tableti su danas prava gameing računala, na kojima se mogu pokretati zahtjevne 3D igrice.

Mijenja se industrija računala

To, ipak, ne znači da proizvođači 'običnih' računala sjede skrštenih ruku. Raspberry Pi je bio projekt koji je prije gotovo desetljeća pokazao da se na pločici veličine kreditne kartice može napraviti moderno i, što je još važnije, vrlo jeftino računalo koje će moći pretraživati internet, puštati video i glazbu te obavljati obradu dokumenata. Raspberry Pi je sada stigao do verzije 5, ima novi, posebno dizajnirani procesor i može reproducirati video u 4K rezoluciji. Ostala je mala veličina, te niska cijena, ispod 100 dolara. Raspberry 'revolucija' je dovela do stvaranja čitavog novog sektora malih računala nazvanih 'SBC' (single board computer, računAlo na jednoj pločici). Latte Panda je još jedno malo računalo, ali s dosta moćnijim karakteristikama. Ono ima Intelov 'Cherry Trail' Z8350 quad-core procesor, 4GB RAM memorije i može pokrenuti Windows 10 OS.

Još jedno vrlo zanimljivo SBC računalo je i Jetson, kompanije Nvidia. Ono ima procesor sa 6 ARM Cortex jezgri te čak 8 GB RAM memorije. Ono što ga čini jedinstvenim je Nvidia Ampere arhitektura, koja ima i 32 Tensor jezgri za ubrzanje AI softvera. Na taj način, mali Nvidia Jetson omogućava da korisnici i programeri za vrlo malo novca razvijaju 'vlastiti' model umjetne inteligencije (AI) - na svom stolu.

