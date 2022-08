Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik koji je već, kako piše Klix, doveo odnose s Njemačkom na najniži nivo odbijanjem davanja agremana novom ambasadoru te zemlje, danas je nastavio vrijeđati Njemačku i njene predstavnike.

Dodik je danas izjavio da Njemačka nema pravo miješati se u unutrašnje uređenje BiH i istaknuo da Njemačka zagovara da BiH bude organizirana kao građanska zemlja, što je, kako je rekao, antiustavno i značilo bi da nema ni entiteta ni konstitutivnih naroda.

'Njihov ambasador dolazi sa zlim namjerama'

"To je antiustavno i nitko od tih velikih demokrata i zagovornika pravne države nije rekao da se Njemačka miješa u unutrašnje uređenje BiH. Ima ustavna procedura kako to treba biti, a Njemačka kaže da se to treba urediti na potpuno drugi način", rekao je Dodik novinarima u Istočnom Sarajevu i dodao da u tom slučaju BiH neće ni biti.

Naveo je da novom njemačkom ambasadoru nije dao suglasnost jer smatra da "dolazi sa zlim namjerama i realizira rigidnu njemačku politiku, što je neprihvatljivo".

"Nisam glup da ne razumijem da novi ambasador dolazi da realizira njihove politike, a njihova politika je rezolucija Bundestaga. Pa zato su poslali Christiana Schmidta da to korigira i dva člana Ustavnog suda BiH, koji radi na tome da zagorča život Republici Srpskoj. Poslali su i vojnike", rekao je Dodik, prenosi Srna.

On je ocijenio da "Njemačka vodi politiku satanizacije Srba" i konstatirao da "stanje okupacije nije dobro". Istakao je da nema namjeru baviti se pitanjima Njemačke.

"Nisam ja otišao voditi političke ratove po Njemačkoj, nego oni dolaze ovdje", kaže Dodik.

'Mi ne želimo biti porobljeni'

On je naveo i da je vidljiva aspiracija aktualne vlasti u Njemačkoj za dominacijom.

"Dok je bila Angela Merkel, to je bilo korektno. Mi ne želimo biti porobljeni. Oni su nas pobili u prošlom stoljeću. E nećete nas sada na ovaj način pobiti", rekao je Dodik.

Njemačka, šokirana činjenicom da Dodik nije dao suglasnost njenom ambasadoru, zaprijetila je odmazdom.

Podsjetimo, Dodik je odbio dati odobrenje za novog ambasadora Njemačke u Bosni i Hercegovini, a Berlin je zauzvrat zaprijetio odmazdom BiH, čak i blokiranjem dobivanja kandidatskog statusa za EU.

Odbijanje suglasnosti za ambasadora je samo još jedna u nizu uvreda i poniženja koje je Milorad Dodik priredio za Njemačku a da nije pretrpio ozbiljnije posljedice, zaključuje Klix.