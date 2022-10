Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik okupio je u utorak u Banjoj Luci tisuće svojih pristalica koje je pozvao na skup potpore s kojeg je poručio da će se Republika Srpska sigurno osamostaliti.

Na Dodikov poziv njegov Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) organizirao je dolazak brojnih stranačkih aktivista na središnji banjolučki gradski trg kao odgovor na slična okupljanja koja su ranije organizirale oporbene političke stranke.

Glavni povod tim okupljanjima je spor o tome tko je pobijedio u glasanju za predsjednika RS na izborima 2. listopada. Središnje izborno povjerenstvo BiH (SIP) proglasilo je preliminarne rezultate za sve druge razine vlasti no glasovi za predsjednika RS zbog brojnih opaženih neregularnosti još se broje i očekuje se kako će to biti okončano do četvrtka.

Dodik uporno tvrdi kako je na tim izborima on uvjerljivo pobijedio uz razliku od najmanje 30 tisuća glasova, no iz oporbe tvrde da je njihova kandidatkinja Jelena Trivić pokradena.

Veličali Milana Tepića

Dodik je svoje pristalice ranije pozvao da dođu u Banju Luku kako bi, uz ostalo, pokazali da su sljednici Milana Tepića koji je 1991. godine u Bjelovaru ubio sebe i deset hrvatskih branitelja kada je digao u zrak skladište streljiva bivše JNA.

Dodikovo okupljanje u utorak neodoljivo je podsjećalo na "mitinge istine" koje je potkraj 80-ih godina uoči raspada bivše Jugoslavije organizirao Slobodan Milošević nastojeći učvrstiti svoju vlast.

U govoru pred svojim pristalicama koji su na skup donijeli prepoznatljivo nacionalističko znakovlje i transparente s porukama potpore njemu, Dodik je u utorak ponovio tvrdnje da je sigurni izborni pobjednik i da ultimativno traži vraćanje svih ovlasti koje su s ranije s entiteta prenesene na državnu razinu ili će RS krenuti putem odcjepljenja od BiH.

"Ići ćemo sigurno, ali jednog dana odnijet ćemo 49 posto (teritorija) BiH. A kada ćemo otići... Ja vjerujem u ideal samostalne i nezavisne RS", kazao je Dodik ustvrdivši da se u ostvarenju tog plana može osloniti na sve veći broj prijatelja u svijetu.

Psovao one koji za RS kažu da je BiH entitet

Pri tom se nije ustručavao niti uputiti psovke svima onima koji za RS kažu da je bosanskohercegovački entitet.

Potporu Dodiku uz njegove političke suradnike dao je i redatelj Emir Kusturica koje je s govornice masi kazao da mu provjeravanje glasova s birališta nalikuje na državni udar.

"Treba spriječiti ono što je od 90-ih godina tutnjalo Europom" pa sada "valja braniti sve ono što brani Dodik i njegova ekipa", rekao je Kusturica.