FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'MOŽE SE TRANSFORMIRATI' /

Medvedev vidi prijetnju ako SAD napusti NATO: 'Vrijeme je da odustanemo od tolerantnog stava'

Foto: Markku Ulander/AFP/Profimedia

Medvedev je rekao da ne vjeruje da će Sjedinjene Države napustiti vojni savez NATO, ali da bi Washington mogao napraviti simbolične poteze

3.4.2026.
11:39
Hina
Markku Ulander/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Dmitrij Medvedev, zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti, izjavio je u petak da Moskva treba napustiti svoj "tolerantni stav" prema mogućem članstvu Ukrajine u EU.

"EU više nije samo ekonomska unija. Može se transformirati, i to prilično brzo, u punopravni vojni savez, otvoreno neprijateljski raspoložen prema Rusiji i u nekim aspektima gori od NATO-a", rekao je Medvedev.

"Vrijeme je da odustanemo od tolerantnog stava prema pridruživanju naših susjeda ovome što je sada vojno-ekonomska Europska unija."

Medvedev je rekao da ne vjeruje da će Sjedinjene Države napustiti vojni savez NATO, ali da bi Washington mogao napraviti simbolične poteze poput smanjenja broja američkih trupa raspoređenih u drugim članicama NATO-a.

Taj je ruski politički veteran međutim rekao da bi upravo očite podjele unutar NATO-a mogle gurnuti EU prema tome da postane više od puke ekonomske unije.

Dmitrij MedvedevRusijaUkrajina
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike