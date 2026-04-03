Dmitrij Medvedev, zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti, izjavio je u petak da Moskva treba napustiti svoj "tolerantni stav" prema mogućem članstvu Ukrajine u EU.

"EU više nije samo ekonomska unija. Može se transformirati, i to prilično brzo, u punopravni vojni savez, otvoreno neprijateljski raspoložen prema Rusiji i u nekim aspektima gori od NATO-a", rekao je Medvedev.

"Vrijeme je da odustanemo od tolerantnog stava prema pridruživanju naših susjeda ovome što je sada vojno-ekonomska Europska unija."

Medvedev je rekao da ne vjeruje da će Sjedinjene Države napustiti vojni savez NATO, ali da bi Washington mogao napraviti simbolične poteze poput smanjenja broja američkih trupa raspoređenih u drugim članicama NATO-a.

Taj je ruski politički veteran međutim rekao da bi upravo očite podjele unutar NATO-a mogle gurnuti EU prema tome da postane više od puke ekonomske unije.

