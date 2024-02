Sedmogodišnja djevojčica ostala je zatrpana u pješčanoj rupi sa svojim bratom kad su se igrali na plaži na Floridi kopajući rupe. Obitelj je na odmor u Floridu doputovala iz Indiane.

Unatoč bjesomučnim naporima spašavanja, djevojčica je preminula nakon što je u pijesku bila zatrpana otprilike 20 minuta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njezinog brata (9) izvukao je i spasio otac te je on preživio, javlja The New York Post.

Otac, Jason Mattingly, na društvenim mrežama svoje firme napisao je da klijente moli za strpljenje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Molim vas za strpljenje jer se nosimo s gubitkom naše kćeri", napisao je.

Maddox brat preminule djevojčice, bio je zatrpan u pijesku do prsa, a Slon je bila ispod njega.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Spasioci, ali i posjetitelji plaže su se svim silama trudili iskopati djevojčicu, ali kad su došli do nje već je bila mrtva.

Dosad su poznata 52 slučaja u kojima su ljudi ostali zatrpani u rupama urušenog pijeska od kojih je 31 slučaj završio kobno. Žrtve su bile u dobi od 3 do 21 godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Djevojčica iz Gaze čiji je vapaj čuo cijeli svijet pronađena je mrtva