Nestvarna priča dolazi iz njemačkog Hannovera gdje se 15-godišnja djevojčica Eva testira posljednjih devet mjeseci na brzi antigenski test i test je svaki put pozitivan. No, kada napravi PCR onda je on negativan.

Situacija je tekla ovako. Eva se 13. travnja 2021. godine u školi testirala brzim antigenskim testom na koronu, nakon čega je test ispisao pozitivan.

Nakon toga Eva odlazi na PCR test i u karantenu dok ne stigne rezultat. Tri dana kasnije doznaje da nema koronavirus. Sutradan se vraća u školu i ujutro se brzim testom testira na koronu. Rezultat je bio pozitivan, prenosi Fenix Magazin.

'Nitko nam nije vjerovao'

"Bilo mi je jako neugodno, stresno. Nisam mogla ništa učiniti", kaže ova 15-godišnjakinja.

Nekoliko tjedana joj se događala identična situacija, a pritom je isprobala čak 30 različitih brzih testova na koronavirus, ali su svi dali pozitivan rezultat.

Liječnici ne mogu shvatiti kako se to dogodilo, a djevojčici u početku nitko nije vjerovao. Morala je nekoliko testova napraviti uz nazočnost učitelja u školi ili liječnika jer joj nisu vjerovali.

"Učili su nas da može biti lažno pozitivnih testova, da možemo krivo provesti test itd. U početku nam nitko nije vjerovao. Posljednjih devet mjeseci moja kćer je nekoliko puta bila u karanteni, propustila je velik broj školskih sati i nije mogla ništa raditi s prijateljima. Jer sudjelovanje u javnom životu moguće je samo uz brzi test ili dopunsko cijepljenje. Mislila sam da to nikad neće završiti jer nitko nije mogao pronaći razlog zašto brzi testovi uvijek pokazuju da mi je kćer pozitivna na koronu", govori Christine, njezina majka.

'Imat ćemo mir dok ne dođe 2G Plus pravilo'

U međuvremenu je uprava škole 15-godišnjakinju oslobodila obveze testiranja, a ona je primila dvije doze cjepiva.

"Mislili smo kako će to pomoći i neko vrijeme je imala svoju slobodu sve dok vlasti nisu uvele pravilo 2G Plus. Sad ponovno sve ispočetka. Eva sad može primiti i treću, odnosno booster dozu, a onda ćemo imati mir dok ne dođe pravilo 2G Plus, plus sa zvjezdicom", kaže Evina majka.