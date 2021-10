Dvanaestogodišnja djevojčica u Velikoj Britaniji koja je "bila prijateljica svima" te je "imala osmijeh koji bi obasjao svaku sobu u koju bi ušla" umrla je samo nekoliko dana nakon razvoja komplikacija povezanih s covidom-19. Naime, Fabiana Zoppelli, koja je imala rijetki genetski poremećaj sindroma plutajuće luke, prvo je počela lagano kašljati 1. lipnja prošle godine, da bi se nakon toga teško razboljela, piše Daily Mail.

Majka školarke, Itohan Ehiggie, nazvala je liječnike 3. lipnja nakon što je Fabiana dobila osip i počela povraćati te je odvedena u bolnicu Royal Oldham. Nakon što je 5. lipnja Fabiana, koja je opisana kao "općenito zdravo" dijete, testirana pozitivna na covid, premještena je u dječju bolnicu u Manchesteru.

Međutim, temperatura i razina kisika su se sve više pogoršavali te su se liječnici složili bi se učenicu trebalo uputiti u dječju bolnicu Alder Hey u Liverpoolu. Dok je napuštala bolnicu na mobilnom ventilatoru 7. lipnja, Fabiana je doživjela srčani zastoj i tragično umrla.

Istraga smrti

Dvodnevna istraga o Fabianinoj smrti započela je na sudu Rochdale Coroner 11. listopada. Moglo se čuti da je Fabianu napravljen PCR test te da je bila stavljena na aparat za kisik po dolasku u bolnicu 3. lipnja. Kako se njezino stanje pogoršavalo, stavljena je na respirator.

Međutim, postalo je jasno da oprema ne radi te je donesena odluka da se Fabiana prebaci u dječju bolnicu u Manchesteru nakon njezinog pozitivnog rezultata. Ponovno je stavljena na respirator po dolasku na odjel intenzivne njege za djecu 6. lipnja.

Liječnici su rekli da je imala temperaturu od 40 stupnjeva Celzija te je sve teže održavala kisik. Jedna je medicinska sestra također primijetila kako je izgledala "blijedo i umorno" kroz stakleni prozor do svog kreveta.

Do 6 sati ujutro, Fabiana je disala sve brže, do 90 puta u minuti. Liječnici su se složili da bi se učenica trebala uputiti u dječju bolnicu Alder Hey u Liverpoolu kako bi ju stavili na ECMO. No dok je napuštala bolnicu na mobilnom ventilatoru 7. lipnja, doživjela je srčani zastoj i umrla.

Neobičan slučaj

Jedan je liječnik opisao njezin slučaj kao najgori koji je vidio kod djeteta tijekom cijele pandemije. Govoreći tijekom ispitivanja, njezina majka rekla je da je Fabiana uživala u glazbi, hrani i pomaganju drugima. Na sudu je rekla da je njezina kći "uvijek pružala ruku pomoći" onima kojima je bila potrebna, osobito mlađoj djeci.

Pedijatrijski konzultant Prakash Kamath iz Pennine Acute Hospitals NHS Trust rekao je da je covid bila nova bolest te da se tada vjerovalo da djeca nemaju komplikacije zbog covida.

"U to vrijeme se puno manje znalo o covidu, ne samo za odrasle, nego još više za djecu. Nikada nismo vidjeli djecu koja pate zbog komplikacija od covida kao Fabiana. Vjerovali smo da će joj biti bolje. U posljednjih 18 mjeseci nikada nisam vidio ni jedno dijete prebačeno na intenzivnu njegu. Ovo je vrlo neobičan slučaj kod djeteta", dodao je.