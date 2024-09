Dječak lovio zečeve, pa dobio metak u glavu i lice: 'Tragična nesreća...'

Strašna tragedija dogodila se u Velikoj Britaniji za vrijeme lova na zečeve kada je dječak (8) upucan u glavu i lice. Nesretni dječak je preminuo tijekom noći nekoliko sati nakon užasa na padini kod farme Wheatsheaf, blizu Warcopa, u Cumbriji, piše The Sun.

Dijete je hitno prebačeno u bolnicu vozilom hitne pomoći s teškim ozljedama opasnim po život, međutim umrlo je tijekom noći. Policija je u blizini tragedije uhitila muškarca u svojim 60-im godinama koji se sumnjiči za ubojstvo iz nehaja te je kasnije pušten uz jamčevinu.

Izvor je rekao za The Sun: "Imali su dopuštenje da budu na zemljištu. Godinama je postojao dogovor da uzgajaju zečeve."

Jedan od lokalnih stanara koji koristi pašnjak rekao je da vjeruju da bi to mogli biti članovi zajednice putnika. "Mi samo iznajmljujemo tu zemlju… Postoji romski sajam na Brough Hillu, pa su to očito neki od njih. To je glasina koja kruži."

Druga je osoba dodala da ne poznaju dječaka, ali vjeruju da inače ne živi na lokalnom području. "Zapravo ga ne poznajem. Mislim da nije iz našeg kraja. Mislim da je bio netko izvan tog kraja."

Poznati Appleby Horse Fair, koji svake godine privuče oko 10.000 posjetitelja, nalazi se oko 10 kilometara od mjesta tragedije. Drugi farmer koji obrađuje zemlju također je rekao da je obitelj djeteta "duboko uzrujana".

"Bila je to tragična nesreća", rekao je za The Sun. "Žao mi je zbog obitelji, naše su misli s njima. To je duboko uznemirujuće."

Farma u blizini polja na kojem se dogodila pucnjava čini se da nema stoku, već iznajmljuje zemlju za ispašu ovaca.

