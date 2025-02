Odbijen zahtjev Mladićevog generala za puštanje na slobodu: 'Kajanje nije iskreno'

Mehanizam za međunarodne kaznene sudove (MICT), nasljednik Haaškog tribunala, odbio je zahtjev bivšeg generala vojske bosanskih Srba Radislava Krstića i osuđenika za ratne zločine za prijevremeno puštanje na slobodu nakon odslužene dvije trećine kazne, stoji na mrežnim stranicama MICT-a.

Krstić je tijekom rata u BiH bio zapovjednik tzv. Drinskog korpusa vojske bosanskih Srba čiji su pripadnici sudjelovali i u počinjenju genocida u Srebrenici u kojemu je u srpnju 1995. godine ubijeno više od osam tisuća bošnjačkih muškaraca i dječaka.

Pravomoćnom presudom iz 2004. osuđen je na 35 godina zatvora.

Potkraj prošle godine zatražio je od MICT-a prijevremeno puštanje na slobodu, a u posebnom je pismu izrazio kajanje zbog sudjelovanja u počinjenim zločinima te potvrdio kako priznaje da je u Srebrenici počinjen genocid.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Predsjednica MICT-a Graciela Gatti Santana ipak je procijenila kako Krstićevo kajanje nije iskreno, a ključnim dokazom za to drži to što Krstić do danas nije ponudio niti jednu korisnu informaciju koja bi pomogla u otkrivanju sudbine žrtava genocida koje se i danas vode kao nestale.

"Težina Krstićevih zločina utječe na odluku da mu se odbije prijevremeno puštanje na slobodu", navela je predsjednica MICT-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Povjesničar Klasić: 'Rezolucija o genocidu u Srebrenici bila je potrebna, ali neće ništa promijeniti'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa