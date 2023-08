Dječak ubojica (14), koji je na današnji je dan prije točno tri mjeseca počinio masakr u Beogradu, pri čemu je očevim pištoljem ubio devetero svojih vršnjaka i zaštitara, namjeravao je ubiti još više djece!

Kako javlja Kurir, dječak je istražiteljima priznao da je napravio popis djece koju je želio ubiti i pritom im je otkrio da je na popisu bilo više od 25 imena!

"Napravio sam popis za odstrel. Na njemu je bilo preko 25 imena i shvatio sam da je to ipak previše, pa sam odustao od toga. Tog dana, kad sam došao u školu, odlučio sam pucati redom", ispričao je navodno dječak.

Kad su ga pitali zašto je to učinio i nisu li to bili njegovi prijatelji koji su mu dolazili na rođendane i na čije je rođendane on išao, dječak je odgovorio da nisu.

"Odbili su me, nisu mi bili prijatelji. Zato sam to učinio", navodno je kazao najmlađi masovni ubojica u Srbiji. Istražiteljima je rekao i da ga je na zločin inspirirala dokumentarna serija o masovnim ubojicama u školama.

'Ja sam psihopat'

Podsjetimo, dječak je 3. svibnja ušao u školu s ruksakom u kojem je nosio dva pištolja. Pucao je najprije u zaštitara, zatim u djevojke koje je zatekao na hodniku, a nakon toga je ušao u svoj razred gdje se u tom trenutku održavao sat povijesti. U učionici je ubio svoje kolege iz razreda te ranio učiteljicu.

Nakon pokolja, dječak je otišao u školsko dvorište, bacio oružje i pozvao policiju. Predstavio se, ispričao što je učinio i mirno čekao da inspektori dođu po njega.

"Ja sam psihopat", navodno je prvo što je tada 13-godišnji dječak izjavio, a s obzirom na dob u kojoj je počinio stravičan zločin, po zakonu ne može kazneno odgovarati.

Istoga dana smješten je u psihijatrijsku kliniku, gdje je i dalje pod najvećim osiguranjem. Iz stana u kojem je živio s roditeljima policija je oduzela računala, te popise i detaljne školske planove koje je izradio.

Vodio ga u streljanu da 'porade na odnosu'

Istog dana kada je dječak počinio masakr, njegov otac je uhićen te se još uvijek nalazi u pritvoru. Sumnjiče ga da nije propisno osigurao oružje koje legalno posjeduje, a koje je njegov sin iskoristio za masakr u školi kao i da za to što je sina vodio u streljanu i naučio ga precizno pucati.

U istrazi koju je Više javno tužiteljstvo u Beogradu vodilo protiv oca, saslušan je i dječak koji je, iako ima pravo odbiti svjedočiti protiv oca, odgovarao na pitanja tužitelja, predstavnika obitelji oštećenih, očevog odvjetnika, ali i roditelja djece koju je ubio.

Na ispitivanju je, prema neslužbenim informacijama, priznao da ga je otac vodio na streljanu i bio ponosan na njega kako puca. Kako bi sina naučio pucati, otac je navodno angažirao najboljeg instruktora u streljani.

"Išli smo u streljanu da poradimo na našem odnosu. Otac je bio ponosan, pogađao sam koncentrične krugove i grupirao pogotke bez greške", kazao je navodno dječak, kojeg je otac i snimao kako puca u streljani, a zatim snimke slao svojim prijateljima, hvaleći se sposobnostima sina.