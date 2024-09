Dječak (8) našao pištolj u autu i ustrijelio se. Majka bila u dućanu, neće je kazniti

Osmogodišnji dječak preminuo je nakon što se slučajno ustrijelio napunjenim pištoljem ostavljenim u automobilu dok je njegova majka bila u kupovini. Dječak je, kako javljaju mediji bio sam u automobilu u Lehiju u Utahu, a napunjeni pištolj je pronašao ispod sjedala. Prebačen je u bolnicu gdje je preminuo.

Čini se da je pucnjava bila "nenamjerna i samoranjavanje", rekla je policija u priopćenju. Dodali su da protiv majke nije podignuta optužnica, no istraga o pucnjavi još je u tijeku.

Jedan od svjedoka tragedije, Doug Shields je točio gorivo u svoj automobil kada je čuo pucanj i ženski vrisak. Rekao je za KSL-TV da je otišao do automobila u kojem se to dogodilo i čuo majku kako govori da je dječak pronašao pištolj ispod sjedala. Prvo je pomislio da je riječ o samoubojstvu no onda je čuo majku. "Pronašao je pištolj ispod mog sjedala i povukao obarač", kazala je.

Pucnjava se dogodila u ponedjeljak i to manje od dva tjedna nakon što je petogodišnji dječak, također u Utahu, umro pod sličnim okolnostima u kući svoje obitelji u Santaquinu.

Utah nema zakone za kazneni progon onih koji ne osiguraju vatreno oružje bez nadzora. Država također nema zakone koji zahtijevaju da se vatreno oružje bez nadzora skladišti na određene načine, piše Sky News.

