Dječak (14) poginuo pred očima oca: Spasioci su pokušali sve, ali udar je bio prejak

Četrnaestogodišnji dječak iz Češke, koji je bio na odmoru u Austriji s ocem, poginuo je ponedjeljak nakon što je izletio sa skijaške staze i udario u stijenu.

Unatoč naporima spasioca koji su se sat vremena boriti za njegov život, nije mu bilo spasa.

Strašna tragedija dogodila se na skijalištu Feuerkogel, točnije na obiteljskoj stazu "Gruber". Policijsko izvješće otkrilo je da je dječak pao i udario ravno u stijenu, prenosi Fenix magazin.

Djelatnik žičare u blizini dojurio je i pozvao hitnu pomoć, a spasioci su ga pokušali reanimirati.

“Problem je što izvan uređenih staza trenutno nema snijega koji bi ublažio ovako težak pad”, objasnio je zapovjednik alpske policije. Nakon što je izletio s pripremljene staze, dječak je na ravnom dijelu pao još sedam metara preko kamenja i sipara.

Tinejdžer je toliko silovito udario u stijenu da mu je kaciga napukla.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvati okupirali Kronplatz - Franjo oduševio reakcijom