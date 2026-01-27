FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRAGEDIJA NA SNIJEGU /

Dječak (14) poginuo pred očima oca: Spasioci su pokušali sve, ali udar je bio prejak

Dječak (14) poginuo pred očima oca: Spasioci su pokušali sve, ali udar je bio prejak
×
Foto: Chris Emil Janssen/imago Stock&people/profimedia/ilustracija

Djelatnik žičare u blizini dojurio je i pozvao hitnu pomoć, a spasioci su ga pokušali reanimirati - ali bezusješno

27.1.2026.
6:43
Dunja Stanković
Chris Emil Janssen/imago Stock&people/profimedia/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Četrnaestogodišnji dječak iz Češke, koji je bio na odmoru u Austriji s ocem, poginuo je ponedjeljak nakon što je izletio sa skijaške staze i udario u stijenu. 

Unatoč naporima spasioca koji su se sat vremena boriti za njegov život, nije mu bilo spasa. 

Strašna tragedija dogodila se na skijalištu Feuerkogel, točnije na obiteljskoj stazu "Gruber". Policijsko izvješće otkrilo je da je dječak pao i udario ravno u stijenu, prenosi Fenix magazin. 

Djelatnik žičare u blizini dojurio je i pozvao hitnu pomoć, a spasioci su ga pokušali reanimirati. 

“Problem je što izvan uređenih staza trenutno nema snijega koji bi ublažio ovako težak pad”, objasnio je zapovjednik alpske policije. Nakon što je izletio s pripremljene staze, dječak je na ravnom dijelu pao još sedam metara preko kamenja i sipara.

Tinejdžer je toliko silovito udario u stijenu da mu je kaciga napukla. 

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvati okupirali Kronplatz - Franjo oduševio reakcijom

SkijanjeAustrijaTinejdžerNesreĆa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TRAGEDIJA NA SNIJEGU /
Dječak (14) poginuo pred očima oca: Spasioci su pokušali sve, ali udar je bio prejak