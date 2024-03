Dvojica tinejdžera prešla su cijeli Novi Sad biciklima kako bi pronašla vlasnika izgubljenog novčanika. Njihov podhvat iznenadio je i raznježio mnoge sugrađane.

Mladić (23) je, naime, izgubio novčanik, a kako je za Telegraf ispričala njegova majka Dušica, iako u njemu nije bilo puno novca, bili su svi dokumenti. Tim je gore bilo što je mladić novčanik izgubio neposredno pred odlazak na put pa su mu dokumenti bili prijeko potrebni.

"Moj sin je i ranije gubio ključeve, a sada novčanik. Bio je u izlasku i valjda mu je ispao. Nije imao nešto puno novca u njemu, oko 700 dinara, ali svi dokumenti su bili tu, a mi večeras krećemo za Barcelonu pa smo se uspaničili. Kad smo već počeli razmišljati o izradi novih dokumenta, netko nam je u večernjim satima pozvonio na vrata. Otvorila sam i vidjela dvojicu dječaka, Nenada i Nikolu, koji imaju možda oko 15 i 18 godina", ispričala je Dušica za Telegraf.

Dečaci su, dodala je, bili zadihani jer su biciklima sa jednog kraja Novog Sada došli na drugi. Dušica nije mogla skinuti osmjeh s lica, pohvalila je njihovu gestu i trud.

"Odmah sam istrčala sa 1000 dinara, to je prvo čega sam se sjetila pa sam shvatila da je to premalo. Onda se mlađi sin pojavio na vratima, pružajući im svojih 500 dinara od džeparca, jer je i on kao dječak pronalazio novčanike, pa se sjeća tog perioda", ispričala je Dušica.

Iako je tinejdžerima ponudila i da ih ugosti te posluži kolačima i sokovima, odbili su. Ipak, ispričali su kako su pronašli novčanik.

"Novčanik su našli na ulici oko 1 ujutro, bili su malo sramežljivi kada su mi rekli u koje vrijeme su pronašli novčanik, jer su vjerojatno očekivali ono pitanje 'Što ćete vi na ulici tako kasno?'. Također, sa njima se tu našla neka žena, koja je valjda fotografirala novčanik i rekla im da će objaviti u grupi da je pronađen, ukoliko sami ne pronađu vlasnika. Tata je pomogao Nenadu, očitao osobnu iskaznicu i našli su nas. Oni su meni bili toliko slatki, kao iz dječjih romana", ispričala je Dušica koja inače radi u ordinaciji za dječju psihijatriju i malo je reći da je ponosna na dječake, iako ih ne poznaje.

"Ne volim da se nekultura omladine stalno stavlja u prvi plan. Mislim da je vrlo važno da pričamo o tome koliko su nam djeca dobra. To mora biti ključna misao", poručila je Novosađanka.

