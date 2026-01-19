FREEMAIL
STRAVA U BERLINU /

Tragedija u vrtiću: Na dijete (5) pala teška vrata, nije mu bilo spasa

Tragedija u vrtiću: Na dijete (5) pala teška vrata, nije mu bilo spasa
Foto: Ilustracija: Shutterstock

Odmah nakon dojave, na mjesto događaja upućene su brojne ekipe hitne pomoći, vatrogasaca i policije, a u pomoć je poslan i spasilački helikopter

19.1.2026.
21:27
danas.hr
Nezapamćena tragedija dogodila se u ponedjeljak u berlinskoj četvrti Treptow-Köpenick. Prema izvješćima njemačkih medija, u strašnoj nesreći smrtno je stradalo petogodišnje dijete.

Tragični incident dogodio se oko 10 sati ujutro, usred uobičajenih aktivnosti u vrtiću. Odmah nakon dojave, na mjesto događaja upućene su brojne ekipe hitne pomoći, vatrogasaca i policije, a u pomoć je poslan i spasilački helikopter.

Liječnici hitne pomoći su odmah po dolasku započeli s reanimacijom djeteta, no ozljede su bile preteške i dijete je preminulo, piše heute.at.

Na dijete pala teška vrata

Iako je policija u početnim izvješćima bila suzdržana, govoreći samo o udarcu "teškog predmeta", njemački list Bild doznaje jezive detalje. 

Prema njihovim informacijama, na dijete su pala vrata koja su se iznenada odvojila iz šarki i teško ozlijedila dijete, koje je na kraju preminulo. 

U tijeku je istraga koja treba razjasniti je li do nesreće došlo zbog tehničkog kvara ili ljudske pogreške. Na licu mjesta je i tim za krizne intervencije koji pruža podršku roditeljima i djeci.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak o tragičnoj nesreći u Španjolskoj: 'Teško da se radi o ljudskom faktoru'

BerlinPreminulo DijeteNjemačkaDječji Vrtić
