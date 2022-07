Dijelovi kineske rakete Dugi marš 5 pali su u more između Bornea i Filipina, javlja The New York Times.

Američko svemirsko zapovjedništvo objavilo je, naime, kako je dio rakete ponovno ušao u Zemljinu atmosferu iznad Indijskog oceana u 12:45 prema istočnoj vremenskoj zoni.

Kineska svemirska agencija objavila je kako je veći dio ostataka rakete izgorio u padu, a pali su samo oni dijelovi koji nisu uspjeli izgorjeti.

Podsjetimo, raketa Dugi marš lansirana je prošle nedjelje, a u Zemljinu orbitu ponijela je jedan od ključnih dijelova kineske svemirske postaje Tiangong.