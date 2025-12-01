Procurilo što su Ukrajincima dali jesti na mirovnim pregovorima: Ovo ima dublje značenje?

U ekskluzivnom klubu za privatne članove Shell Bay u vlasništvu Witkoff Grupe na Floridi, delegacije SAD-a i Ukrajine sastale su se u "teškim, ali vrlo konstruktivnim" pregovorima za stolom prepunim ukrajinskog boršča, guste juhe od cikle i kupusa te holubcija, ukrajinskih sarmi.

Posluživanje ukrajinskih jela može se shvatiti kao dobrodošlim znakom pažnje prema ukrajinskoj kulturi, ali i kao vješta diplomatska gesta u trenucima kada Amerika pokušava nagovoriti Kijev na kompromis oko mirovnog sporazuma s Rusijom.

Izvor upoznat s najnovijim pregovorima na Floridi, u kojima sudjelovali američki državni tajnik Marco Rubio, posebni izaslanik Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner, kazao je za CNN da su dvije strane u intenzivnim pregovorima "napravile korak naprijed" koji predstavlja "nadogradnju na postignuti napredak u Ženevi", gdje je prošloga tjedna održan prvi krug pregovora o američkom prijedlogu za okončanje ruskog rata u Ukrajini.

Dvije ključne točke: Nikad u NATO i ...

"Bilo bi vrlo prerano reći da je sve gotovo jer još puno toga treba učiniti", rekao je izvor za CNN. "Ali sastanak je bio vrlo usredotočen i detaljno su raspravljeni najproblematičniji dijelovi mirovnih pregovora", dodao je, dajući naslutiti da bi se u nekim točkama mogao postići probni napredak.

Jedan od "najproblematičnijih aspekata" izvornog američkog mirovnog prijedloga od 28 točaka bio je uvjet da se Ukrajina formalno odrekne svoje težnje da se pridruži NATO-u, što je ujedno ključni ruski zahtjev za okončanje rata i nečega što ukrajinski dužnosnici i dalje odbacuju.

Međutim, izvor navodi da su pregovarači raspravljali o mogućem scenariju u kojem bi Ukrajini efektivno bilo onemogućeno pridruživanje zapadnom vojnom savezu kroz aranžmane koje bi pojedine NATO države morale dogovoriti izravno s Moskvom.

"Ukrajina neće biti prisiljena da službeno, u pravnom smislu, odbaci ovu težnju“, ističe izvor.

"No, ako SAD ima nešto za dogovoriti s Rusijom bilateralno ili ako Rusija želi dobiti neka jamstva od NATO-a multilateralno, onda Ukrajina ne bi bila uključena u proces donošenja odluka", dodaje se. Konačna odluka o tome što se čini kao vrlo osjetljiv kompromis još nije donesena i u konačnici će je donijeti ukrajinski predsjednik.

... pitanje teritorija

Ali to sugerira da se, kako pregovori između SAD-a i Ukrajine napreduju, traže kreativna rješenja koja će zaobići ukrajinske crvene linije.

Među problematičnim točkama je i zahtjev Kremlja da Ukrajina preda teritorij u regiji Donbas u istočnoj Ukrajini koji je Rusija anektirala, ali još nije osvojila.

Američki plan predlaže da regija, koja uključuje "pojas tvrđava" snažno branjenih gradova i mjesta koji se smatraju ključnima za ukrajinsku sigurnost, postane ruska demilitarizirana zona kojom bi Moskva upravljala, ali ne bi u nju raspoređivala vojne snage.

Izvor je za CNN rekao da rasprave o ovom pitanju napreduju. "Ideja da se kontrola preda Rusima, što bi značajno oslabilo ukrajinsku obranu i učinilo daljnju potencijalnu agresiju vjerojatnijom te značajno smanjilo ukrajinske sposobnosti, izvan je okvira", rekao je izvor za CNN.

"Ali to ne znači da ne postoje potencijalni načini za očuvanje ustavnih odredbi i održavanje sigurnosti Ukrajine“, dodao je izvor.

