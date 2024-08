Svijet čeka odmazdu, a Bliski istok 'miruje': Stručnjak objasnio kako je to moguće

Prošlo je 16 dana otkada je ubijen vođa Hamasa Ismail Hanija i i vrhovni vojni zapovjednika Hezbolaha Fuada Šukra. Iran i Hezbolah obećali su osvetu. Ubojstvo čelnika Hamasa, koji je imao važnu ulogu u pregovorima o prekidu vatre, potaknulo je strahove od eskalacije sukoba. Iran je upozorio da slijedi krvna osveta, dok je Hezbolah kazao da Šukrova krv nije prolivena uzalud.

Svijet od tada stepi od odmazde Izrael. I dok su neki analitičari prognozirali da će napad Hezbolaha biti "majka svih ratova", Bliski istok "miruje". Kako je to moguće, objasnio je geopolitički stručnjak Denis Avdagić:

"Pokazali su dosta opreznosti do sada. Puno toga govori njihova ponuda da će odustati od uzvrata za ubojstvo šefa Hamasa ako se zaustavi krvoproliće koje se događa u Palestini, odnosno Gazi. I u prijašnjem napadu koji je bio dosta velikih razmjera opet su pokazali dosta veliku suzdržanost - najavivši sam napad", rekao je, ali i dodao da se treba očekivati uzvrat jer je Bliski istok područje Hamurabijevog zakona odnosno "oko za oko, zub za zub" i tako to funkcionira čitavo vrijeme.

"Ne treba očekivati da će u ovom trenutku biti nešto drugačije", dodaje. Ulozi su nešto veći jer se bliže američki izbori i Kamali Harris je bitna globalna stabilnost. Koliko se stvari brzo mogu promijeniti vidi se u kontekstu Ukrajine.

"Do jučer ste imali Donalda Trumpa, koji je bio dominantan sa svojom pričom kako će on dovršiti rat i ne može se pomagati Ukrajini jer Ukrajini ne ide. Trump se sad isto mora presložiti jer je ulazak ukrajinskih snaga u Rusiju promijenio taj narativ. Trump mora izbjeći tu temu jer mu ona više ne ide u korist. Kakav je to mirotvorac koji drži stranu Rusije koja se pokazuje nemoćno?", pita se Avdagić. Bilo koja strana trupa koja bi stala na američko tlo bila bi eliminirana u manje od 24 sata. To je nekakav okvir - ništa nije samo u ovoj priči. Sve je duboko povezano, objašnjava.

Izrael se može usporediti s Rusijom

"U Izraelu imamo situaciju koja se može usporediti s Rusijom. Tu je Benjamin Netanyahu. Sve ono što se događa od strane Izraela on vidi kao priču u kojoj on spašava svoju političku kožu, a tko zna, vjerojatno i pravosudnu. Dok traje nekakav sukob i složena situacija njemu odgovara jer kad to stane, on postaje politička lovina u Izraelu. Razlika je u tome što Izrael ima slobodne medije i koliko god je Netanyahuova stiska prisutna, demokracija nije dokinuta kao što je u Rusiji", objašnjava.

U Izraelu se, pak, produbljuju raskoli u vrhu. Netanyahu je kritizirao u ponedjeljak ministra obrane Yoava Gallanta i optužio ga za antiizraelski narativ. Gallant je, obraćajući se zastupnicima na privatnom sigurnosnom sastanku, kazao da je Netanyahuova ideja apsolutne pobjede nad Hamasom - blebetanje. Ovo je samo posljednji u nizu sukoba između njih dvojice tijekom više od 10 mjeseci rata.

Netanyahuov ured je uzvratio na ovaj komentar rekavši da Gallantove izjave ugrožavaju pregovore o oslobađanju talaca.

"Kada Gallant usvoji protuizraelski narativ, šteti pregovorima o oslobađanju talaca", stoji u priopćenju premijerova ureda. Dodaje se kako je Gallant dužan slijediti izraelske misije u Gazi: eliminaciju Hamasa i oslobađanje talaca koje je Hamas zarobio u napadima 7. listopada.

Unatoč svemu, Izraelci uživaju pomoć Amerikanaca. U utorak je američki državni tajnik Antony Blinken odobrio prodaju oružja Izraelu vrijednu 20 milijardi dolara. Ugovor navodno uključuje F-15 borbene zrakoplove i gotovo 33.000 tenkovskih patrona. Kongres je samo obaviješten o tome prije nego što je javno objavljeno.

Tko koga naoružava?!

"Sjedinjene Države predane su sigurnosti Izraela i od vitalne je važnosti za nacionalne interese SAD-a pomoći Izraelu da razvije i održi snažnu i spremnu samoobrambenu sposobnost", rekao je State Department u izjavi o prodaji. Ipak, naglašeno je kako se prva isporuka očekuje tek 2029. godine.

Radi li se o pojačanim aktivnostima ili obnavljanju zaliha, pojasnio je Avdagić:

"To treba gledati u nekakvom kontinuitetu. IDF je ključna u tehnološkom kontekstu i stalno mijenjaju vojnu opremu jer dolaze tehnološki naprednija oružja. To vrijedi za sve moguće razine naoružanja jer Izrael prati američki smjer naoružanja. Samo se vojska nadograđuje", kaže.

Smatra li da bi Rusija mogla oružano pomoći Iranu, Avdagić vjeruje:

"Rusija trenutačno sebe naoružava s balističkim projektilima i dronovima iz Irana. iz Sjeverne Koreje nabavljaju projektile i streljivo jer im sve više nedostaje. U tom smislu Rusija neće pomagati Iranu, ali moguće je da će im pružiti informacije jer Rusija je ipak vojna sila. Posjeduje i vojne satelite. Ima veću obavještajnu snagu nego što ima Iran, a posve je sigurno da će stati uz njih u slučaju bilo kakvih rasprava u UN-u gdje Rusija ima pravo veta. Međutim, Iran vodi vlastitu politiku. Ne sumnjam da bi Rusiji bilo u interesu da dođe do kompliciranja situacije i da bi oni sve dali sve od sebe da pomognu da se to tako odvije", zaključio je stručnjak.

