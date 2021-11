Političari, policija i prosvjednici - Glasgow, najveći škotski grad i domaćin klimatske konferencije Ujedinjenih naroda, u ponedjeljak na dva dana postaje politička prijestolnica svijeta.

Na skup za spas svjetske klime kojim predsjeda Ujedinjeno Kraljevstvo stiže oko 120 čelnika – američki predsjednik Joe Biden s tisuću delegata, odlazeća njemačka kancelarka Angela Merkel, indijski premijer Narendra Modi, japanski premijer Fumio Kishida, među ostalima. U Škotsku je stigao i hrvatski premijer Andrej Plenković.

Na skup neće doći ruski predsjednik Vladimir Putin, koji će se skupu obratiti samo snimljenom porukom, Xi Jinping, predsjednik Kine koja je najveći svjetski emiter štetnih plinova, ni Jair Bolsonaro, predsjednik Brazila, doma amazonskih 'pluća Zemlje' koji ne vjeruje u klimatske promjene.

Jedan od najvećih događaja u Ujedinjenom Kraljevstvu

Dolaze i bivši američki predsjednik Barack Obama, slavna švedska tinejdžerska aktivistica Greta Thunberg, britanski prirodoslovac i televizijski autor David Attenborough i glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres.

U Glasgow je trebao stići i papa Franjo, no zbog zdravlja će izostati, kao i britanska kraljica Elizabeta – nju će predstavljati sin i unuk, prinčevi Charles i William.

Na skupu se očekuje 25 tisuća delegata, zbog čega dio britanskih medija to smatra najvećim diplomatskim susretom u britanskoj povijesti i najvećim događajem u Ujedinjenom Kraljevstvu od Olimpijade u Londonu 2012. godine.

Zbog velikog interesa proces akreditiranja za novinare zatvoren je nekoliko tjedana prije prvotno određenog roka.

U ponedjeljak je delegate i posjetitelje na ulazu u COP26 tako dočekala velika gužva.

Svi koji stižu morali su se testirati prije puta PCR testom, usprkos dvije doze cjepiva, a u Škotskoj će se morati testirati brzim testom svaki dan prije dolaska na COP26.

Stigli i prosvjednici

Na ulice Glasgowa slit će se i ogroman broj prosvjednika, njih nekoliko desetaka tisuća. Prosvjednička skupina Extinction Rebellion najavila je da želi izazvati poremećaje, a ekološka organizacija Greenpeace da će ući u gradsku luku na rijeci Clyde svojim brodom Rainbow Warrior, iako su plovila zabranjena u vrijeme konferencije.

Da aktivisti ne budu uspješni u svom naumu brinut će se 10 tisuća policajaca koji su stigli u Škotsku iz cijelog UK-a, što će koštati oko 250 milijuna funti, piše BBC.

Toliki broj ljudi u Glasgowu, gradu koji broji oko 600 tisuća stanovnika, rezultirao je eksplozijom rastom cijena smještaja, ako ga se uopće može pronaći. Gradske vlasti procjenjuju da grad ima kapacitet od 15 tisuća soba.

Stoga je velik broj sudionika, onih koji primjerice nisu htjeli boraviti za gotovo 100 eura dnevno u kombiju koji se nudio na Airbnbu u Glasgowu, smješten u obližnjim mjestima i sat vremena udaljenom Edinburghu. U glavnom škotskom gradu smještena je i hrvatska delegacija.

Kako bi proširili kapacitete, u Glasgow su stigla dva kruzera, a pokrenuta je i mreža na kojoj su stanovnici Glasgowa otvorili svoje domove za posjetitelje, posebno aktiviste koji si ne mogu priuštiti skuplji smještaj. BBC procjenjuje da krevet nije našlo više od 3 tisuće ljudi, velik dio njih iz siromašnijih država.

Kaos zbog željeznice

Britanski Channel 4 prenio je priču o bračnom krevetu u Glasgowu koji je iznajmljen dvojici delegata s Jamajke i Kajmanskih otoka koji se (još) ne poznaju.

Dodatan kaos u Glasgowu zamalo su stvorili željezničari ScotRaila koji su zaprijetili štrajkom, ciljano zbog COP-a, no u zadnji čas uspjeli su dogovoriti rast plaće s gradskim vlastima.

Postizanje dogovora nije uspjelo radnicima gradske čistoće, pa su oni u ponedjeljak od ponoći, u vrijeme skupa o zaštiti planete, prestali čistiti ulice i odvoziti smeće.

Nezadovoljstvo nakon sastanka u Rimu

Inače, uoči konferencije, u Italiji su se okupile zemlje skupine G-20 - koje su odgovorne za 80 posto emisije ugljičnog dioksida, a koje se obavezuju već do 2050. postati klimatski neutralne. No, sastanak je protekao poprilično mlako, piše Deutsche Welle, a u zaključku je izrečeno zajedničko obećanje "do sredine stoljeća" postići klimatsku neutralnost i zatopljenje planete ograničiti na najviše 1,5 stupanj.

Kako će to učiniti, nisu pojasnili, a problem oko svega su različiti interesi. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres nije zadovoljan sastankom.

"Napuštam Rim neispunjenih očekivanja, ali moje nade barem nisu pokopane", poručio je putem svojih društvenih mreža.