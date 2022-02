Bivši ministar vanjskih poslova Davor Ivo Stier u Novom danu N1 televizije je komentirao invaziju Rusije na Ukrajinu i posljedice koje bi rat u Ukrajini mogao imati.

“Rusija implementira koncept koji je počela primjenjivati 2008. u Gruziji, koncept 'ruskog svijeta'. Na području SSSR-a, bez Baltika koji je već dio EU-a, imate proruske vlade, države koje su formalno neovisne, ali ništa bitno ne mogu odlučiti bez odobrenja od Moskve", kazao je Stier.

“Ta argumentacija Putina pokazuje da nije bilo proširenja NATO-a, ovu situaciju bismo vidjeli možda u Poljskoj. On očito sad mora prihvatiti to proširenje, ali ne želi da NATO ide dalje. Želio je na prostoru bivšeg SSSR-a imati rusku sferu utjecaja. To oni nazivaju ruskim svijetom, ništa se ne može odlučiti bez odobrenja Moskve.

Takav koncept stvara novi međunarodni poredak. Nažalost to destabilizira međunarodni poredak, stvara se novi odnos snaga i mogućnost da se pokuša imitirati", poručio je bivši ministar.

'Beograd mora odlučiti'

Kazao je da to vidimo i na jugoistoku Europe sa 'srpskim svijetom' koji "nije isti jer Srbija nije u istoj geopolitičkoj situaciji; nije nuklearna sila, ali koncept srpskog svijeta je pokušaj imitiranja ruskog svijeta", dodao je.

Govoreći dalje o širem utjecaju, Stier je kazao da Beograd mora odlučiti.

"Srbija je suverena zemlja, ali ako kaže da želi u EU, onda se tu mora svrstati uz Zapad. EU nikad nije bila nesvrstana, ona je Zapad, saveznik Amerike i ako Srbija odluči tim putem, mora se svrstati", kazao je.

Osvrnuo se i na ranije neuspješne akcije protiv ruskog predsjednika.

"Putin je igrao bijelim figurama u taktičkom smislu, odredio je vrijeme napada, smjer… U strateškom smislu mislim da Zapad igra bijelim figurama, preciznije Amerika. Putin je igrao na to da će uspjeti podijeliti Zapad, posvađati SAD i EU, to nije uspio. Zapad je jedinstven, Europa je saveznik Amerike. I mi u Hrvatskoj, sve političke stranke su pokazale političko jedinstvo. Pokušaj podjele nije uspio i u tom pogledu je strateška prednost Zapada", poručio je.

'Ne očekuje se izravan sukob NATO-a i ruskih snaga'

Stier je komentirao i utjecaj sankcija nametnutih Rusiji.

"Sankcije su definirane tako da pogode agresora i zaštite europsku ekonomiju. Njemačka je donijela tešku odluku odustati od Sjevernog toka 2, oko toga se vodilo puno pregovora. Četrdeset posto plina koje koristi Europa dolazi iz Rusije, ali postoji i ovisnost Rusije da proda taj plin. Sankcije možda neće natjerati Putina da promjeni strategiju, ali će Rusija sigurno platiti veliku cijenu. Sankcije također pokazuju jedinstvo Zapada", kazao je.

Naposljetku je kazao da ne vidi usporedbu s Hladnim ratom.

"Vidi se novi međunarodni poredak – s jedne strane Rusija gradi ruski svijet, ni za Hladnog rata nije bilo izravnog sukoba Rusije i NATO-ovih snaga, ne očekuje se ni sada, ali vidimo nove odnose koje ne bih opisao kao hladnoratovske. Rusija je velika, ali ima BDP Španjolske, ona nije ona velesila kao SSSR. Danas je najveći izazivač SAD-u Kina", zaključio je.