"Ovo je pokušaj Aleksandra Vučića da u zadnji čas dodatno zaprijeti i uplaši demokratsku opoziciju prije sutrašnjeg dana. To je najava vrlo oštre represije", govori politički analitičar Davor Gjenero za Danas.hr, analizirajući večerašnje obraćanje naciji srbijanskog predsjednika uoči najmasovnijeg prosvjeda u modernoj povijesti te zemlje.

Prosvjed svih prosvjeda u Beogradu, na koji stižu studenti i građani iz svih dijelova Srbije, kulminacija je višemjesečnih skupova i blokada koji su uslijedili nakon nezapamćene tragedije u Novome Sadu, kada je u padu nadstrešnice željezničkog kolodvora poginulo 15 ljudi, a još ih je dvoje ozlijeđeno.

Pokrenuli su ih studenti koji institucije pozivaju na odgovornost i traže otkrivanje istine koja je dovela do velike tragedije.

Najveći prosvjed do sad ispred Narodne skupštine vlast pokušava opstruirati optužujući studente za obojenu revoluciju i urotu kojom žele svrgnuti Vučića i izazvati građanski rat.

"Danas su Vučićevi državni mediji, koji su zapravo tabloidi, bili puni zahtjeva za uhićenjem Đilasa, Ponoša, i kompletnog vodstva opozicije. To je tipična Vučićeva igra zločestog i dobrog policajca. Zločesti policajci u njegovo ime prijete, on djeluje kao centristički umjeren, smiren, čak i po njegovom mišljenju, demokratski. To je vrlo precizno osmišljena taktika. Ključna rečenica je ona kad kaže da bi danas trebalo govoriti o poziciji Milorada Dodika", objašnjava analitičar.

Vučić je danima govorio kako će skup biti nasilan i da "službe znaju" da se planira izazivanje incidenta, ali da će država "svirati kraj obojenoj revoluciji". Večeras je pak prosvjed nazvao ilegalnim, tvrdeći da ga nitko nije prijavio pa je rekao da će država učiniti sve da osigura mir i da se nikome ništa ne dogodi. Najavio je, doduše, da neće dozvoliti nikakav nered niti napad na institucije Srbije.

Sličnosti Vučića i Miloševića

Vučić je pozvao policiju i sigurnosne agencije da pomognu osigurati da sutrašnji skup bude miran te je svu odgovornost za eventualne incidente prebacio na organizatore prosvjed.

Oni koji će ugrožavati mir bit će uhićeni i strogo kažnjeni. Svatko tko napadne prosvjednike, bit će uhićen. Svatko od prosvjednika tko napadne drugoga, bit će uhićen i odgovarat će pred licem pravde", zaprijetio je Vučić.

Gjenero povlači paralelu između Vučića i Slobodana Miloševića u vrijeme 9. ožujka 1991. kada su krenule prve velike demonstracije u Beogradu, koje je tadašnji srbijanski predsjednik rastjerao vojskom.

"Nakon toga, da bi pacificirao situaciju u Srbiji, Milošević je počeo izvoziti političku nestabilnost agresijom prema Hrvatskoj i BiH I stvorio je tip nacionalnog konsenzusa. Vučić je izazvao krizu s Dodikom u BiH i gurnuo Dodika u zaoštravanje, da bi mu Dodik služio kao oružje za smirivanje političkih napetosti u Srbiji", objašnjava analitičar i nastavlja: "On u ovom obraćanju jasno govori sad nije vrijeme za unutarnje sukobe, moramo očuvati jedinstvo da bismo mogli zaštiti Srbe u BiH, odnosno svuda izvan Srbije".

To je, navodi Gjenero, ključna tehnika kojom Vučić pokušava zaustaviti uspostavljenu dinamiku u Srbiji.

