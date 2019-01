DAN D ZA VELIKU BRITANIJU: Što će biti ako Theresa May danas doživi debakl u parlamentu? Ništa dobro

Sve su glasnija šuškanja da Theresa May nije uspjela uvjeriti parlament da podrži njen sporazum o Brexitu

Velike su šanse da britanska premijerka Theresa May danas pretrpi još jedan težak poraz kad od članova parlamenta zatraži da daju podršku njenom sporazumu o Brexitu. Takav ishod uzrokovao bi veliku nestabilnost u zemlji i čitav niz nesigurnosti vezanih za izlazak Velike Britanije iz Europske unije.

May je već ranije upozorila kako bi uskraćivanje potpore njenom sporazumu moglo dovesti do obustave Brexita ili do nepoželjnog “no deal” Brexita. U svakom slučaju obećala je hitnu reakciju, no što se to točno može dogoditi ako Theresa May danas ne dobije potporu u parlamentu?

Prema pisanju australskog ABC-a, postoji nekoliko mogućih scenarija…

May bi mogla podnijeti ostavku

Postoji šansa da premijerka podnese ostavku na mjesto čelne osobe Konzervativne stranke, no stranka ju ne može maknuti s tog položaja. Ona je, naime, u prosincu preživjela izglasavanje povjerenja što znači da je sigurna do kraja 2019. godine jer prema zakonu ne smiju pokrenuti pitanje povjerenja narednih 12 mjeseci.

Povjerenje vladi

Oporbeni Laburisti najavili su glasovanje o povjerenju vladi u slučaju da sporazum ne prođe, no nisu definirali kada će se to dogoditi. Ako većina zastupnika izglasa nepovjerenje, Laburisti imaju 14 dana da dokažu kako mogu sami formirati vladu i dobiti većinu glasova. Tako bi oporba preuzela vlast bez nacionalnih izbora.

Novi izbori

Ako premijerka ne dobije povjerenje većine u parlamentu i Labursiti ne uspiju formirati svoju vladu, sazvat će se novi izbori. I sama premijerka May može sazvati izbore uz podršku dvije trećine parlamentarnih zastupnika, no ona je već ranije rekla kako izbori u ovom trenutku ne bi bili u nacionalnom interesu Ujedinjenog Kraljevstva.

Možda se parlament predomisli?

Ako joj ovaj sporazum ne prođe, premijerka mora do 21. siječnja pokazati novi plan. Za sada još nije jasno koji joj je plan B, ali neki britanski mediji smatraju da će tražiti od parlamenta da ponovno glasuje o sporazumu, možda nakon što dobije novu podršku iz EU. Neki zastupnici kažu kako postoji opcija da parlament privremeno preuzme kontrolu nad procesom tako što će vladu zamijeniti odborom starijih zastupnika, no nije baš sigurno kako bi taj plan tehnički bio izveden niti postoji li dovoljna podrška da se na njega uopće pomisli.

A drugi referendum?

Put prema drugom referendumu je prilično nejasan. Naime, on se može sazvati samo uz podršku parlamenta, a budući da se premijerka May njemu snažno protivi, a ni vođa opozicije mu nije pretjerano sklon (ali ga nije ni otpisao), za novi referendum bila bi potrebna ili promjena premijera, ili promjena vlade, ili potpuni zaokret u nacionalnoj politici. Velik broj zastupnika smatra da bi novi referendum mogao riješiti ovu parlamentarnu blokadu, no još uvijek nisu dokazali da su u većini, a ako i dođe do novog referenduma UK bi trebalo tražiti produljenje roka za istupanje od Bruxellesa.

Može li Brexit biti odgođen ili otkazan?

Kao što je spomenuto ranije, vlada može zatražiti produljenje roka dok ne budu imali povoljnije uvjete ili dok se ne održe novi izbori ili novi referendum. Vlada može i povući svoj zahtjev za izlaskom, budući da je Europski sud pravde ranije donio odluku da se na taj potez mogu odlučiti i bez suglasnosti ostalih članica Unije, no premijerka May je rekla kako ne želi odgađati rok te da nema namjeru povlačiti zahtjev za istupanjem.

Prema sadašnjim uvjetima, Ujedinjeno Kraljevstvo iz EU izlazi 29. ožujka u 23 sata po lokalnom vremenu.