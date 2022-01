13-mjesečna djevojčica iz Australije iznenada je preminula u snu, a roditelji su ostali šokirani doznavši od liječnika da je malena Dakota Nenke bila pozitivna na koronavirus. Majka djevojčice kazala je kako je dijete prije spavanja imalo blagu temperaturu, no i dalje je normalno spavala i igrala se s braćom, piše Daily Mail.

Roditelji pojma nisu imali da je malena zaražena u trenutku kada su je uspavljivali. Karly, majka djevojčice, kazala je kako joj je za povišenu temperaturu dala Panadol. Djevojčica se, navodi, sasvim normalno ponašala te "odradila" i popodnevno drijemanje.

Nakon dana provedenog u igri s braćom, Dakota je zaspala. Sljedeće jutro se nije probudila. Bio je to stravičan šok za mlade roditelje, s obzirom da malena nije imala drugih medicinskih problema te je uzrok njezine smrti zasad i dalje nepoznat.

Cijela obitelj je pozitivna, iako su potpuno cijepljeni

Cijela Dakotina obitelj je nakon strašnog događaja testirana na koronavirus. Pokazalo se da su svi pozitivni, iako su bili potpuno cijepljeni. Tri setre i brat zaraženi su koronavirusom.

No, zasad se svi fizički dobro osjećaju, iako su im srca slomljena iznenadnim gubitkom kćerkice. "Dakota je bila sretno, veselo dijete. Tek je počela hodati. Iako je bila malena, duboko je voljela svojeg starijeg brata Kaylana, sestru Ellu i blizansku Hallie", ispričala je ožalošćena majka za Daily Mail.

Sada je na Go Fund Me pokrenuta akcija za pomoć mladoj obitelji. Svi oni koji žele pomoći, mogu to učiniti na koji god način su u mogućnosti.

'Bol koju trpi ova obitelj je ogromna'

"Oni koju poznaju Karly i Ryana znaju da su djeca njihov cijeli život te da su oni uvijek bili strpljivi, požrtvovni i puni ljubavi za svoju djecu", navode pokretači kampanje.

"Njihova 13-mjesečna Dakota dobila je krila i odletjela u nebo. Bol koju sada trpe je gotovo neizdrživa", stoji na Go Fund Me. Pokretači kampanje navode kako će se sredstva iskoristiti kako bi obitelj organizirala sprovod za Dakotu.

U manje od 24 sata za ožalošćenu je obitelj prikupljeno 27 tisuća funti.

Dva dana nakon Dakote, preminulo je još jedno dijete

Tek dva dana nakon Dakotine smrti, još je jedno dijete mlađe od dvije godine preminulo s Covidom. Premijer Steven Marshall najavio je istragu kako bi se doznao uzrok smrti.

"Dijete je bilo Covid pozitivno no uzrok smrti još uvijek je nepoznat. Morat ćemo to istražiti. No, pretužno je da je preminulo dijete mlađe od dvije godine. Sada je sve na patologiji", kazao je Marshall.