Više osoba upoznato s američkom obavještajnom dokumentacijom izjavilo je za CNN da je Ukrajina razvila mrežu agenata i simpatizera unutar Rusije koji djeluju s ciljem izvođenja sabotažnih akcija protiv ruskih ciljeva te im je počela pružati bespilotne letjelice (dronove) za izvođenje napada. Američki dužnosnici vjeruju da su ovi pro-ukrajinski agenti unutar Rusije izveli napad dronovima koji je ciljao Kremlj početkom svibnja tako što su ih pokrenuli iz Rusije umjesto da lete iz Ukrajine u Moskvu. Nije jasno jesu li i drugi nedavni napadi dronovima, uključujući napad na stambeno naselje blizu Moskve i napad na rafinerije nafte na jugu Rusije, također izvedeni iznutra iz Rusije ili su ih izveli pripadnici ove mreže pro-ukrajinskih operativaca.

Razvili mrežu saboterskih ćelija

Međutim, američki dužnosnici vjeruju da je Ukrajina razvila ćelije sabotera unutar Rusije koje čine mješavina simpatizera pro-Ukrajine i dobro obučenih operativaca za ovakvu vrstu ratovanja. Vjeruje se da je Ukrajina njima pružila dronove proizvedene u Ukrajini, a dvoje američkih dužnosnika je reklo za CNN da nema dokaza da su bilo koji od napada dronovima izvedeni pomoću dronova koje je poslala SAD. Dužnosnici nisu mogli sa sigurnošću reći kako je Ukrajini uspjelo prenijeti dronove iza neprijateljskih linija, ali dvoje izvora je reklo za CNN da je uspostavila dobro utabane rute krijumčarenja koje se mogu koristiti za slanje dronova ili komponenti dronova u Rusiju, gdje se potom mogu sastaviti.

Europski obavještajni dužnosnik primijetio je da je rusko-ukrajinska granica prostrana i vrlo teška za kontrolu, što je povoljno za krijumčarenje - nešto što, prema riječima dužnosnika, Ukrajinci čine veći dio desetljeća dok se bore protiv proruskih snaga. "Također treba uzeti u obzir da je ovo periferno područje Rusije", rekao je dužnosnik. "Preživljavanje je problem svima, pa novac čini čuda." Nije jasno tko točno kontrolira ove resurse, rekli su izvori CNN-u, iako američki dužnosnici vjeruju da su uključeni elementi unutar ukrajinske obavještajne zajednice. Prema riječima dvoje izvora, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij postavio je općenite parametre za ono što su njegove obavještajne i sigurnosne službe ovlaštene raditi, ali svaka operacija ne zahtijeva njegovo odobrenje.

Na zahtjev za komentar, glasnogovornik čelnika ukrajinske Službe sigurnosti sugerirao je za CNN da će se tajanstvene eksplozije i napadi dronovima unutar Rusije nastaviti. "Komentirat ćemo slučajeve 'pamuka' samo nakon naše pobjede", rekao je. Pozivajući se na riječi šefa Službe sigurnosti Vasila Maljuka, glasnogovornik je dodao da, bez obzira na to, "pamuk" je gorio, gori i nastavit će gorjeti". "Pamuk" je sleng kojeg Ukrajinci koriste za eksplozije, obično u Rusiji ili ruski okupiranim područjima u Ukrajini. Njegovi korijeni sežu u rane tjedne rata i proizlaze iz činjenice da je ruska riječ za "pucanj" vrlo slična ukrajinskoj riječi za pamuk.

Pritisak raste mjesecima

Tijekom protekle godine dogodilo se kontinuirano izbijanje misterioznih požara i eksplozija unutar Rusije, ciljajući naftne i gorive skladišta, željezničke pruge, vojne urede, skladišta i naftovode. Međutim, dužnosnici su primijetili porast ovih napada na ruskom tlu u posljednjim tjednima, počevši s napadom na zgradu Kremlja. Čini se da je to "kumulacija mjeseci napora" Ukrajinaca u uspostavi infrastrukture za takve sabotaže, izjavio je jedan od izvora upoznat s obavještajnim podacima. "Već nekoliko mjeseci postoji prilično dosljedan pritisak od strane nekih u Ukrajini da budu agresivniji", rekao je ta osoba, govoreći anonimno zbog osjetljivosti američke obavještajne službe. "I sigurno je postojala spremnost na višim razinama. Izazov je uvijek bio njihova sposobnost da to izvedu." Glavni obavještajac ukrajinske vojske, Kirilo Budanov, konstantno je predlagao neke od najodvažnijih planova za operacije protiv Rusije i prilično cijeni simbolične akcije, izjavili su američki dužnosnici za CNN.

SAD naložio Kijevu da 'povuče ručnu'

Klasificirani dokumenti Pentagona koji su procurili ranije ove godine otkrili su da je CIA potaknula Budanova da "odgodi" napade na Rusiju povodom godišnjice njihove invazije na Ukrajinu, prema Washington Postu. Prema navodima tih klasificiranih dokumenata, Budanov je pristao na zahtjev CIA-e. Međutim, dronovi su viđeni blizu Moskve 28. veljače, samo nekoliko dana nakon godišnjice rata. Još jedan obavještajni izvještaj SAD-a koji je dobio CNN, a koji potječe od obavještajnih službi, navodi da je Zelenskij krajem veljače "predložio udaranje na ruske vojne položaje u ruskoj oblasti Rostov" koristeći dronove, s obzirom da Ukrajina nema dugometne oružane sustave koji bi mogli doseći tako daleko.

Nije jasno je li taj plan proveden, ali naftna postrojenja u oblasti Rostov zahvatio je požar nakon što su nekoliko puta tijekom protekle godine navodno bila meta dronova - napada koje Rusija sada istražuje i optužuje za "kriminalne akcije od strane oružanih formacija Ukrajine". "Jedino što ću komentirati je da smo likvidirali Ruse", rekao je Budanov za Yahoo News prošlog mjeseca kada su ga pitali o napadu automobilom-bombom koji je prošle godine ubio kćer prominentne ruske političke osobe u predgrađima Moskve. Američka obavještajna zajednica procijenila je da je tu operaciju odobrila vlast unutar ukrajinske vlade. "I nastavit ćemo ubijati Ruse bilo gdje na licu ove zemlje sve do potpune pobjede Ukrajine", dodao je Budanov. Javno, visoki dužnosnici SAD-a osudili su napade unutar Rusije, upozoravajući na mogućnost eskalacije rata. Međutim, u privatnom razgovoru s CNN-om, dužnosnici SAD-a i zapadni dužnosnici izjavili su da vjeruju da su prekogranični napadi pametna vojna strategija koja bi mogla odvratiti ruske resurse na zaštitu vlastitog teritorija, dok se Ukrajina priprema za veliku protunapadnu akciju.

'Ukrajina ima pravo projicirati silu'

U utorak je britanski ministar vanjskih poslova novinarima rekao da Ukrajina ima "pravo da projicira silu izvan svojih granica kako bi oslabila sposobnost Rusije da projicira silu u samu Ukrajinu. Legitimni vojni ciljevi izvan vlastitih granica međunarodno su priznati kao dio samoobrane nacije... Trebali bismo to prepoznati." Francuski potpukovnik Nicolas Vaujour, načelnik operacija u Zajedničkom stožeru, izjavio je CNN-u u petak da su napadi unutar Rusije samo "dio rata" i pružaju priliku da se pošalje poruka ruskom stanovništvu. "To je rat tamo i to bi moglo biti od interesa za vas [rusku javnost] u budućnosti", rekao je Vaujour o napadima. "I zato je to dobar način da Ukrajinci upute poruku ne samo Vladimiru Putinu, već i ruskom stanovništvu", dodao je. Što se tiče napada, rekao je da Ukrajina ne smatra to "zabranjenim".

Prisili Rusiju da se brani kod kuće

Ukrajinski dužnosnici, osim toga, su privatno izjavili da planiraju nastaviti napade unutar Rusije jer je to dobra taktika odvraćanja koja tjera Rusiju da se brine za vlastitu sigurnost kod kuće, prema izvoru iz SAD-a koji je nedavno razgovarao s ukrajinskim dužnosnicima. U jednom izvještaju obavještajne službe britanskog Ministarstva obrane navodi se da su napadi pro-ukrajinskih partizanskih skupina i napadi dronova u pograničnoj regiji Belgorod prisilili Rusiju da "na vlastitom teritoriju upotrijebi puni spektar vojne moći". "Aktualni zapovjednici Rusije sada se suočavaju s teškim dilemama", navodi se u izvještaju, "trebaju li ojačati obranu u ruskim pograničnim regijama ili ojačati svoje položaje u okupiranoj Ukrajini".