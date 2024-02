I dalje cure novi navodni detalji o Ani Knežević ( Ana Maria Knezevic Henao) koja je nestala u Španjolskoj gdje se preselila u prosincu prošle godine nakon stresnog rastanka od supruga, Srbina Davida Kneževića. Ana je posljednji put viđena 2. veljače oko 22 sata ispred vrata stana koji je iznajmljivala u luksuznom dijelu Madrida, a 3. veljače je s njezina broja stigla čudna poruka najboljoj prijateljici Sani, u kojoj se navodi da je "upoznala divnog čovjeka na ulici i da ide s njim nekoliko dana izvan grada". Od tada više nitko nije čuo ni vidio Anu.

Kako piše Telegraf.rs Ana je navodno poslala poruku prijateljici u kojoj je svog supruga Davida Kneževića, optužila da je imao ljubavnu aferu. "Imao je ljubavnicu u Bogoti. Bio je s njom i to dok sam ja pokušavala da riješim stvari s njim uz pomoć terapeuta za parove", napisala je Ana u poruci. U toj poruci je istaknula i da su ona i David imali svađu.

"U međuvremenu je urlao na mene da sam k**** što sam ga ispitivala pred drugima ('Zašto sam samo ja loš', 'Samo ja sam problem'), a on je pravio planove s njom. Saznala sam za to nakon što me je ostavio kao psa na ulici u Beogradu", napisala je Ana navodno prijateljici.

Američki mediji podsjećaju da je Davidov odvjetnik Ken Padovic prethodno tvrdio da je u pitanju bio sporazumni razvod "jer im više nije išlo".

"To je jedan od razloga zbog čega su se razvodili. Ipak, nisu angažirali odvjetnike već su se dogovarali da angažiraju samo jednog odvjetnika da to riješi", rekao je Padovic.

Međutim, Anina najbolja prijateljica Sana, s kojom je i Telegraf.rs nedavno razgovarao, rekla je da joj je Ana pričala da sumnja da David ima ljubavnicu. "Znala sam za to, pričala mi je da on možda ima nekog sa strane, žena iz Kolumbije", rekla je Sana.

Ona je rekla da nije znala sve detalje, ali kaže da joj je Ana pričala o tome. Sana ističe i da su joj čudne tvrdnje odvjetnika da je David u trenutku Aninog nestanka bio u Srbiji.

"Čula sam se s njim 4. veljače da vidim zna li nešto, tada mi je rekao da je na Floridi. Molila sam ga da se 7. veljače nađemo u Španjolskoj, a kada smo se čuli navečer, rekao mi je da je otputovao u Srbiju", tvrdi Sana.

Plakati po cijelom Madridu

Plakati nestale Ane (40) prekrivaju ulice Madrida i dijele se na internetu i na TV-u. Joaquin Amills Bonet, predsjednik španjolske volonterske organizacije za nestale osobe, pomaže u potrazi za 40-godišnjom ženom. Amills Bonet rekao je za NBC News da je njegova organizacija u stalnoj komunikaciji s rodbinom i prijateljima Ane te da on radi kao glasnogovornik obitelji. Apeli za Anu pregledani su više od 15 milijuna puta.

"Logično, strah je prisutan", rekao je Bonet. "Uvijek kažemo da je nada zadnja stvar koju treba izgubiti, stoga Anu uvijek moramo tražiti živu", kazao je.

Ana, inače rođena u Kolumbiji, sada američka državljanka, zadnji put je viđena u stanu koji je iznajmljivala u Madridu od prosinca. Prema riječima njezine obitelji, preselila se u Madrid zbog teške rastave od supruga.

"Ana je željela razvod i skrasiti se u Španjolskoj", rekao je Amills Bonet, dodajući da je žena započela "brakorazvodni postupak" u siječnju, uključujući kontaktiranje odvjetnika na Floridi. NBC News nije pronašao nijedan službeni zahtjev za razvod braka na Floridi. Obitelj i prijatelji Kneževića rekli su kako vjeruju da bi zajednički financijski interesi para mogli imati veze s njihovim spornim razvodom.

Imali tri registrirane korporacije

NBC News pronašao je tri korporacije registrirane pod imenima para na Floridi - EOX Technology Solutions Inc., Registered Corporate Agents LLC i EOX Capital LLC - koje sve pružaju tehnologiju i druge vrste podrške za tvrtke u Južnoj Floridi. "Imali su značajnu financijsku imovinu", rekao je Amills Bonet.

Juan Henao, Anin brat, rekao je 7. veljače policiji Fort Lauderdalea da je "znatna količina novca koja treba biti podijeljena između njih dvoje" te da je razvod bio vrlo gadan. Dodao je da suprug "nije bio sretan zbog toga", pokazuju policijski zapisi do kojih je došao NBC News.

Ken Padovic, odvjetnik koji zastupa Davida Kneževića, rekao je za NBC News da njegov klijent nije osumnjičeni ili da je osoba od interesa za ovaj slučaj i da je surađivao s vlastima u Španjolskoj istražujući nestanak bivše supruge. "David nema nikakve veze s ovim", rekao je Padovic, dodavši da je u vrijeme njezina nestanka bio u Srbiji, a ne u Španjolskoj. "Očito se nadamo, kao i svi drugi, da je pronađu i da je dobro", kazao je.

Glasnogovornik State Departmenta rekao je za NBC News u izjavi da oni "blisko surađuju s lokalnim vlastima" u svakom slučaju koji uključuje nestalu američku državljanku u inozemstvu, ali nije dao nikakve detalje specifične za nestanak.

