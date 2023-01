Gospodarski izgledi za globalnu ekonomiju se pogoršavaju. Svjetska banka je snizila prognozu rasta s tri posto na samo 1,7 posto i upozorila na opasnost od globalne recesije. "Duboko sam zabrinut da bi se usporavanje rasta moglo nastaviti", rekao je šef Svjetske banke David Malpass, a prenosi DW.

Praktično u svim regijama svijeta dohodak po glavi stanovnika će rasti sporije nego u razdoblju prije pandemije korone, navodi se u izvještaju "Globalni gospodarski izgledi". Ako izuzmemo krizne godine 2009. i 2020., globalni gospodarski rast od oko 1,7 posto bio bi najniži u posljednja tri desetljeća. Svjetska banka očekuje osjetan pad za industrijske zemlje. Stope rasta od samo 0,5 posto predviđaju se i za SAD i za zemlje eurozone.

Inflacija ostaje najteži izazov

Visoka inflacija ostaje najveći izazov. Iako je vjerojatno da će kamatne stope pasti, središnje banke moraju nastaviti podizati ih ili ih držati visokim kako bi osigurale stabilnost cijena, kažu stručnjaci Svjetske banke. Međutim, to ima svoju cijenu: stroga monetarna politika povećava rizik da uspori gospodarstvo toliko da bi to moglo dovesti do zastoja gospodarstva i paralize tržišta rada.

Pad investicija bio bi problematičan

Po riječima Davida Malpassa, slabiji rast globalne ekonomije posebno bi pogodio siromašne zemlje. "Postoji razarajuća diskrepancija između regija kojima su potrebne velike količine novih investicija za potporu rastućoj populaciji i stvarnim tokovima investicija", upozorio je on. Siromašne zemlje i zemlje u ubrzanom razvoju već se bore s visokom razinom duga i slabim valutama. Uz pad investicija, one će se teže nositi s posljedicama klimatske krize, a do smanjenja siromaštva i nejednakosti ne bi više dolazilo. Prema izvještaju Svjetske banke, zbog ograničenih financijskih mogućnosti u siromašnim zemljama i zemljama u ubrzanom razvoju, međunarodna zajednica je u ovom trenutku pozvana znatno povećati subvencije tim državama.

Neočekivani šokovi

Stručnjaci su govorili o vrlo 'fragilnoj' situaciji. Svaki neočekivani šok mogao bi dovesti i do globalne recesije. Primjeri za to su nove geopolitičke tenzije ili rasplamsavanje pandemije korone.

"Svjetsko gospodarstvo je na prekretnici", rekao je Ayhan Kose, šef Odjela za prognoze Svjetske banke u Washingtonu novinskoj agenciji dpa. „Ako doživimo još jednu globalnu recesiju - jer smo je upravo imali 2020. - onda će ova najnovija biti povijesna", rekao je ekonomist Kose. To bi bilo prvi put od 1930-ih da bi svjetsko gospodarstvo doživjelo dvije recesije u istom desetljeću. Rizik definitivno postoji - čak i ako recesija nije osnovni scenarij Svjetske banke u ovom trenutku: 'Ako do nje dođe, mislim da će nas to jako puno koštati.'