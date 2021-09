TKO JE BIO 'ČOVJEK KOJI PADA'? / Kako je nastala najpotresnija fotografija napada 11. rujna: 'Tek kad sam došao kući shvatio sam što sam snimio. Tiha je i uznemirujuća'

Riječ je o fotografiji muškarca koji je skočio iz jednog od gorućih 'blizanaca', a snimio ju je Richard Drew, fotograf Associated Pressa: 'To je jedina fotografija na kojoj se vidi kako netko taj dan umire. To je jako tiha fotografija. Volim o njemu razmišljati kao o nekom nepoznatom vojniku'