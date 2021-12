Koronavirus je možda iscurio iz laboratorija visoke sigurnosti na Tajvanu nakon što je radnicu ugrizao miš zaražen virusom, izvijestili su zdravstveni dužnosnici. Žena, u dobi od 20 godina, potvrđena je u četvrtak kao prvi slučaj lokalnog prijenosa na otoku u više od mjesec dana nakon što je istog dana bila pozitivna, piše Daily Mail.

Zdravstveni dužnosnici još uvijek nisu sigurni da se zarazila virusom preko miša, ali kažu da nije nikamo putovala niti je bila u kontaktu s drugim poznatim slučajem, što znači da se laboratorij tretira kao vjerojatni izvor. Ako se to potvrdi, slučaj će dodati vjerodostojnost teoriji da je SARS-CoV-2 možda izvorno procurio iz laboratorija u Wuhanu i uzrokovao pandemiju.

Bila je cijepljena s dvije doze

Chen Shih-chung, voditelj tajvanskog instituta za kontrolu bolesti, otkrio je slučaj kasno u četvrtak, rekavši da je žena radnica u biolaboratoriju smještenom u Academia Sinica, najvećem istraživačkom institutu na otoku. Chen je rekao da je žena vjerojatno bila izložena virusu sredinom studenoga, kada ju je dva puta ugrizao zaraženi miš. Prvi simptomi pojavili su se 23. studenoga kada je prijavila blagi kašalj koji se pojačao 6. prosinca.

To ju je potaknulo da napravi PCR test. Rezultati testa su se vratili 9. prosinca i potvrdili da je zaražena delta varijantom koronavirusa. Chen je dodao da je žena cijepljena s dvije doze Modernina cjepiva protiv koronavirusa. Trenutno se nalazi u izolaciji, a tajvanske vlasti su ušle u trag 94 osobe za koje se smatra da su njezini bliski kontakti, uglavnom kolege i bliski prijatelji. Oni su također smješteni u izolaciju i rečeno im je da naprave PCR testove, od kojih je 80 do sada negativno.

Chen je pokušao smiriti javnost, rekavši da su male šanse da curenje vrirusa prouzrokuje raširenu epidemiju s obzirom na broj negativnih testova. Na pitanje je li ugriz bio izvor izbijanja, Chen je rekao: "Još se ne usuđujem to reći. Njihova interna istraga utvrdila je da je došlo do ovakve situacije, ali je li zaraza uzrokovana ovime, to još ne možemo utvrditi i potrebna je daljnja istraga."

Je li koronavirus iscurio iz wuhanskog laboratorija?

No, sama mogućnost takvog curenja dodaje vjerodostojnost teoriji da je pandemija mogla biti potaknuta sličnim curenjem iz Instituta za virusologiju u Wuhanu, koji se nalazi u gradu u kojem se SARS-CoV-2 prvi put pojavio. Kina je dugo inzistirala da takvo curenje ne bi bilo moguće, ali video koji se ponovno pojavio ranije ove godine potvrđuje da su radnike u laboratoriju ugrizli šišmiši te da su povremeno bili poprskani krvlju tijekom rada na terenu.

Curenje iz laboratorija u Wuhanu je manje vjerojatno od curenja iz Academia Sinica jer prvi laboratorij ima višu razinu sigurnosti, razinu 4, dok je drugi rangiran jednu razinu niže, na razinu 3. Zabrinutost oko tajvanskog laboratorija otežava odbacivanje mogućnosti curenja virusa u Wuhanu, nešto što je Kina jako pokušavala učiniti u prošlosti.

Nakon što je u početku odbacila teoriju o curenju iz laboratorija kao teoriju zavjere, američka obavještajna služba sada daje barem malo vjere toj teoriji, a američki predsjednik Joe Biden je rekao da je to mogućnost koja se istražuje, piše Daily Mail. Šef WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus također je odbio odbaciti teoriju o curenju u laboratoriju, inzistirajući da ona ostaje "na stolu". Europski čelnici također su odbili isključiti tu teoriju, pozivajući na potpunu i transparentnu istragu o podrijetlu virusa u Wuhanu.

Iako Kina nije uspjela dokazati odakle potječe SARS-CoV-2 virus, dužnosnici u Pekingu dali su poticaj teorijama da je izvor virusa zapravo iz inozemstva te unesen u zemlju, putem putovanja ili preko uvezene hrane. Državni čelnici su upirali prst na SAD, Europu i Indiju - sve geopolitičke suparnike Kine - kao moguće izvore. Međutim, većina stručnjaka se slaže da je Kina gotovo sigurno izvor izbijanja pandemije te da je bolest vjerojatno kružila tjednima ili potencijalno mjesecima prije nego što je prvi put otkrivena u Wuhanu u prosincu 2019., piše Daily Mail.