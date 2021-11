Postojeća cjepiva protiv covida-19 vjerojatno su učinkovita u sprječavanju teških oblika bolesti i hospitalizacije od omikron varijante koronavirusa, rekao je u ponedjeljak južnoafrički stručnjak za zarazne bolesti.

Profesor Salim Abdool Karim, koji je bio glavni vladin savjetnik na početku pandemije, također je rekao da je prerano da bi se moglo reći izaziva li omikron teže simptome od prethodnih varijanti. No izgleda da se lakše prenosi i da je veća vjerojatnost od zaraze ljudi s imunitetom od cijepljenja ili ranije zaraze.

"Na osnovi onoga što znamo i kako su druge zabrinjavajuće varijante reagirale na imunitet od cjepiva, možemo očekivati visoku učinkovitost cjepiva kad je riječ o hospitalizaciji i teškom oboljenju i da će zaštita od cjepiva vjerojatno ostati snažna", rekao je Abdool Karim na konferenciji za novinare.

Sprječavanje teških oblika bolesti zadaća je T-stanica imunosnog sustava, koje se razlikuju od antitijela, pa "čak i ako virus pobjegne antitijelima, jako će teško pobjeći T-stanicama", objasnio je.

Nema podataka o kliničkoj slici

Upozorio je da očekuje rast zaraženih do kraja tjedna. "Očekujem da do kraja tjedna prijeđemo 10.000 zaraženih na dan, a pritisak na bolnice imat ćemo za dva do tri tjedna", rekao je.

Otkriće nove varijante koronavirusa izazvalo je snažnu globalnu reakciju te su brojne zemlje ograničile zračni promet s državama juga Afrike i zaoštrile ograničenja. Omikron varijanta vjerojatno će se proširiti širom svijeta i "vrlo visoki" je globalni rizik, a veći rast broja zaraženih mogao bi u nekim područjima imati "teške posljedice", upozorila je u ponedjeljak Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

Abdool Karim, koji je među prvima posumnjao u pojavu nove varijante virusa, rekao je da izgleda da omikron za sada izaziva blage simptome. Ali i napomenuo da je još prerano da bi se mogli donijeti čvrsti zaključci, jer liječnici mogu komentirati samo pacijente koje liječe. "Kad je riječ o kliničkoj slici, još nema dovoljno podataka", rekao je.

Ograničenja nisu znanstveno utemeljena

Južnoafrička vlada čini sve što može kako bi pripremila zdravstvene ustanove za novu varijantu virusa, rekao je ministar zdravlja Joe Phaahla novinarima. Dodao je da vlada pokušava uvjeriti zemlje koje su uvele ograničenja putovanja za jug Afrike da ih ukinu. To je u nedjelju zatražio i južnoafrički predsjednik Cyril Ramaphosa, ocijenivši da nisu znanstveno utemeljene.

Zatvaranje granica neće spriječiti širenje omikron varijante virusa, naglasio je Abdool Karim. Južnoafrički zdravstveni dužnosnici ističu da je još prerano da bi se moglo reći koliko je nova varijanta virusa uzrokovala smrtnih slučajeva u JAR-u.

Waasila Jassat iz Nacionalnog instituta za zarazne bolesti objasnio je da se kod svakog pacijenta ne provjerava kojom je varijantom virusa zaražen. JAR je najteže pogođen pandemijom u Africi. Ima 1600 novozaraženih na dan u zadnjih sedam dana, dok ih je prethodni tjedan bilo 500, a tjedan dana prije 275.