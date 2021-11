Četverogodišnja djevojčica iz zapadne Australije, Cleo Smith, uspješno je pronađena nakon 18 dana, a članovi radne skupine odgovorni koja je tragala za njom pronalazak su usporedili sa pravim čudom, piše australski News.

Cleo je nestala iz obiteljskog šatora u kampu Quobba Blowholes, u Macleodu blizu Carnarvona na sjeveru Zapadne Australije, 16. listopada. Istražitelji su vjerovali da je djevojčica oteta u ranim jutarnjim satima, nakon što su isključili da bi mogla sama izaći iz šatora. Njezina mama, Ellie Smith, rekla je da se njezina kći probudila u 1.30 ujutro tražeći vode prije nego što se vratila u krevet. Njezina majka probudila se oko 6 ujutro i otkrila da je šator otkopčan i da je Cleo nestala. Policija je pozvana nešto prije 6.30 sati.

Pronađena nakon 18 dana

Policajci su tjednima ispitivali ljude koji su bili u kampu, mapirali video kamere za nadzor, koristili bespilotne letjelice za pomoć u potrazi, pa čak i prebacujući tone smeća tražeći bilo kakve tragove o mjestu gdje se nalazi.

Djevojčica je pronađena u srijedu, a policajci su kazali da je u trenutku pronalaska djevojčica bila neozlijeđena i puna energije. "Razgovarali smo s njom i ona je razgovarala s nama. Kako ona ima toliko energije, volio bih da imam, skoro sam spreman za spavanje. Jako slatka, energična djevojka. Vrlo povjerljiva i vrlo otvorena s nama", rekao je glavni istražitelj Rod Wilde.

“Pitao sam je kako se zove. Jedan od tipova je skočio ispred mene i podigao ju, a ja sam samo htio biti potpuno siguran da je to ona”, rekao je. "Pitao sam tri puta, a onda me pogledala i rekla: 'ja se zovem Cleo'. I to je bilo to. Onda smo se okrenuli i izašli iz kuće", prisjetio se dodajući da su policajci poslati vrlo emotivni nakon nevjerojatnog otkrića. "Svi smo plakali. Bio je to nevjerojatan trenutak", rekao je Wilde.

Nedugo kasnije, policajac je kontaktirao Cleine roditelje kako bi im prenio vijest o pronalasku. “Možete zamisliti, apsolutno iznenađenje. Stvari su se tako brzo razvijale. Nismo baš imali vremena da ih pripremimo. I nismo im htjeli dati nikakva lažna očekivanja o tome što bi se moglo dogoditi", rekao je.

Djevojčica bez ozljeda i dobrog zdravlja

Cleo nije bila fizički ozlijeđena te se s roditeljima ponovno spojila u bolnici. U međuvremenu je i otpuštena iz bolnice te je medicinsko osoblje potvrdilo da je dobrog zdravlja te da nije ozlijeđena.

Nadzornik Wilde potvrdio je da policija ne traži daljnje osumnjičene, te je otkrio da muškarac koji je trenutno u pritvoru nije registrirani seksualni prijestupnik i nije imao veze s Cleinom obitelji. Dodao je da niti jedan pojedinačni element nije doveo do lokacije gdje se nalazila Cleo, već da je misterij riješila kombinacija nekoliko elemenata. "Bili smo zabrinuti za njezinu dobrobit. I kako je vrijeme prolazilo, zabrinutost je rasla, pa je ovo nevjerojatan ishod", rekao je. "Prikupili smo puno podataka. To je ono što radimo u ovim situacijama. To je temeljita istraga. Vidjeli biste policajce kako obilaze svaku lokaciju kamera za nadzor oko Carnarvona, unutar 1000 km. To je razina detalja kroz koju prolazite u ovakvim istragama", poručio je.

“Bio je to naporan rad tima koji je to učinio. Analizirati sve te informacije, prikupiti ih i pronaći iglu u plastu sijena", dodao je.

Zamjenik komesara Col Blanch rekao je da je policija reagirala "u trenu" nakon opsežnih pretraga - uključujući ključne telefonske podatke. "Imali smo strategiju od prvog dana da prikupimo sve", rekao je. "To je velika slagalica, znate, sve je doprinijelo. Svakako su nam pomogli telefonski podaci i to će se očitovati. Ali bilo je puno stvari koje su, kada smo složili slagalicu, sve vodile na jedno mjesto, i tu smo pronašli Cleo", dodao je.

Ključan telefonski poziv

Policijski povjerenik zapadne Australije Chris Dawson opisao je ključne sate prije nego što je Cleo pronađena, prisjećajući se telefonskog poziva kolega u ponoć uvjerenih da imaju "snažnu prednost". "Pratili smo neke tragove i odmah nakon ponoći dobio sam poziv, a oni su me izvijestili o tome i rekli: 'morat ćemo ući u ovu kuću'", rekao je za 6PR u srijedu ujutro, dodajući da su upali u kuću te da je djevojčica bila unutra.

Detektivi su Cleo pronašli u ranim jutarnjim satima nakon što su provalili u kuću u Carnarvonu, oko 70 kilometara od kampa u kojem je četverogodišnjakinja nestala prije 18 dana. Muškarac (36) iz Carnarvona kojeg se sumnjiči da je odgovoran za nestanak djevojčice nalazi se u pritvoru te ga policija ispituje.

Dawson je za ABC rekao da "nema obiteljske veze" između muškarca i obitelji. Susjedi su osumnjičenog opisali kao "tihog čovjeka" te su kazali kako su ga vidjeli da kupuje pelene samo dva dana prije nego što je Cleo otkrivena. Jedan je muškarac rekao za Sunrise da je vidio čovjeka u Woolworthsu kako kupuje pelene što je smatrao čudnim jer muškarac nema djece, ali nije im palo na pamet zbog čega bi ih kupovao.

Susjed je rekao da su svi na ulici bili upoznati jedni s drugima, ali je rekao da je muškarac bio sklon samome sebi. “Svi znaju osobu koja boravi u toj kući, ali nitko ne bi pomislio da će to biti on”, rekao je novinarima. “Bili smo šokirani", dodao je.

Druga susjeda, Sahntayah McKenzie, rekla je za West Australian da je prije nekoliko noći čula djevojčicu kako plače, ali nije zaključila da bi to mogla biti Cleo. “Ne sinoć, noć prije… čula sam djevojčicu kako plače, ali ne bih očekivala da bi to mogla biti Cleo”, rekla je dodajući da nije očekivala da će se takvo nešto dogoditi u "malom kvartu gdje se mnogo ljudi poznaje".

Cleina mama, Ellie Smith, jutros je podijelila kratku poruku na Instagramu, napisavši: "Naša obitelj je ponovno cijela".

Cleo je bila sama kad su je pronašli

Detalji o tome koji su vodili do Cleinog otkrića počeli su izlaziti na vidjelo. "Doslovno je ovo bila igla u plastu sijena i naši vrlo, vrlo dobri časnici i istražitelji i analiza u toj radnoj skupini pronašli su tu iglu kasno sinoć i kao rezultat toga izvršili nalog za pretragu… jednostavno nevjerojatno", rekao je Blanch za 6PR radio.

Također je otkrio da 36-godišnji muškarac koji je u pritvoru nije bio u kući kada je Cleo otkrivena. "Kad su detektivi ušli i spasili Cleo, ona je u to vrijeme bila sama", rekao je. Kuća u kojoj je Cleo pronađena navodno je samo nekoliko minuta od njezine obiteljske kuće.

Blanch je također rekla za Sunrise da je policija djelovala na obavještajne podatke u roku od "nekoliko sati".

Ključni podaci u istrazi

Jedan od glavnih fokusa istrage vrtio se oko izvješća dvoje ljudi koji su rekli da su vidjeli automobil koji je skrenuo desno s Blowholes Rd-a na North West Coastal Highway, vozeći prema Carnarvonu, između 3 ujutro i 3:30 ujutro na dan kada je Cleo nestala. Automobil je opisan kao "putničko vozilo". Policija nije otkrila je li uhićen vozač vozila za kojim policijski službenici tragaju. Jučer je otkriveno da je policija otkrila više puteva za bijeg koji izbjegavaju CCTV kamere između kampa i grada Carnarvona, koji je udaljen oko 70 km. To znači da je osumnjičenik mogao napustiti kamp, ​​a da ga nijedna kamera ne primijeti.

Premijer Scott Morrison pohvalio je policajce koji su sudjelovali u pronalaženju Cleo, nakon "divnih, olakšavajućih" vijesti o njezinom otkriću. "Cleo Smith je pronađena i živa je kod kuće. Naše molitve su uslišene”, napisao je Morrison u tvitu.

Kriminologinja: Pronaći Cleo nakon 18 dana 'čudo'

Kriminologinja dr. Xanthe Mallett rekla je u srijedu ujutro da je "očekivala najgore" zbog dugog vremena nestanka Cleo. Kazala je da je vrlo neobično pronaći oteto dijete živo i zdravo nakon toliko vremena. “Ovo je čudo. Fantastične vijesti. Izuzetno drago mi je to čuti”, rekla je.

Kazala je da je posljednjih nekoliko dana policija naznačila da se kreće prema "strategiji zaključka" te da bi policija ispitala svaki trag koji im je doveden. “Možda je taj auto bio ključ za rješavanje ovoga, možda je bilo nešto drugo", dodala je.

Otmica je vjerojatno 'oportunistički' događaj

Glavni istražitelj Cleinog nestanka, nadzornik detektiva Rod Wilde otkrio je da policija vjeruje da je četverogodišnjakinja vjerojatno bila meta "oportunističkog događaja". “Znamo da su stigli tamo… u petak navečer. Padao je mrak i tako je bilo ograničene mogućnosti da ljudi promatraju Cleo u to vrijeme”, rekao je. Nadzornik Wilde rekao je da policija ispituje kako bi netko mogao oteti Cleo iz šatora, a da ne privuče pozornost. "To je ono što pokušavamo riješiti", rekao je. “Radimo puno forenzički… imali smo više od 1000 poziva kriminalističkoj službi", dodao je.

Prije Cleinog otkrića, vršitelj dužnosti policijskog komesara Col Blanch rekao je radiju ABC da je radna teorija bila da je ona vjerojatno još u WA. Rekao je da je fokus u ovom trenutku bio eliminiranje "što je više ljudi moguće" kao osumnjičenika, uz forenzički pregled tla, doslovce svaki milimetar, u potrazi za bilo kakvim dokazima ili tragovima. “Mogu biti tragovi guma, može biti vreća za spavanje – može biti bilo što”, rekao je.