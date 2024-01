U jednom rodilištu u Ljubljani prošlog su vikenda rođene četvorke, piše 24ur. Dječaci Matej (1450 g), Luka (1030 g), Marko (1420 g) i Jovan (1280 g) rođeni su carskim rezom u 31. tjednu trudnoće.

Posljednji put su četvorke u Ljubljani rođene 2015. godine, rekao je predstojnik rodilišta Gorazd Kavšek.

'Banja Luka priprema po 1000 KM za dječake'

"Mogućnost rođenja četvorki je vrlo mala, oko jedan na 500.000 poroda ili manje. Za Sloveniju bi to značilo otprilike jednom u 15 do 20 godina", istaknuo je. Vjerojatnost za ovaj konkretni slučaj je još i manja, s obzirom na to da je trudnoća bila spontana, dodali su iz rodilišta.

Začeće četvorki je izuzetno rijetko, a uspješno začeće i porođaj još su rjeđi. Zbog toga Banja Luka, odakle dolazi porodilja, događaj opisuje kao pravo čudo. Gradonačelnik Draško Stanivuković najavio je da će dječaci od Grada dobiti po 1000 KM odnosno oko 510 eura.

Četiri bebe imaju i starijeg brata

Na društvenim mrežama se oglasila baka dječaka, Ranka Gaković, i otkrila da novorođene bebe imaju i starijeg brata.

"Čestitam kćeri Milani i zetu Nemanji, a posebno čestitam najstarijem unuku Konstantinu koji je danas dobio četiri brata", napisala je ponosna baka.

Osim veće tehničke zahtjevnosti zbog carskog reza, porod je bio zahtjevan i zbog mjera koje se poduzimaju kod prijevremeno rođene djece, istaknuli su iz bolnice. Vođenje takve trudnoće također je izazovno, ali majka beba, koja trenutno živi u Sloveniji, dobro je bila zbrinuta u ljubljanskom rodilištu od početka trudnoće.

