Čečenski vođa Ramzan Kadirov oglasio se na društvenim mrežama s novom opakom prijetnjom Ukrajincima.

"Nećemo te demone uzimati kao zarobljenike. Zapalit ćemo ih. Nećemo se nigdje zaustaviti. To je naš teritorij. Ne Zaporožje,i Herson. Naša je i Odesa, Kijev, Harkiv. Regije i Ukrajina općenito, je naš, ruski, teritorij. Oni koji to do sada nisu razumjeli, trebali bi", poručio je.

Zanimljivo je pak kojim je riječima Kyiv Post opisao njegovo obraćanje:

"Glavnom zapovjedniku TikTok pukovnije je dosta. Obećao je da od sada 'nećemo nigdje stati' - isto kao što je činio kada su 'svuda bili zaustavljeni'."

Vrijedi podsjetiti kako je kod Hersona u utorak pod topničkim napadima poginulo više od stotinu čečenskih vojnika, objavili su ukrajinski izvori.

Pod granatiranjem su se našli vojnici koje je poslao čečenski vođa iako se informacija nije mogla neovisno provjeriti, navodi Reuters.

Ukrajinski vojni guverner regije Herson izvijestio je o 40 mrtvih i 60 pokopanih tijekom napada.

Čečenska jedinica bila je smještena u školi u selu na drugoj obali rijeke Dnjepar nakon povlačenja iz Hersona te su putem fotografija na društvenim mrežama sami otkrili gdje se nalaze.

Oporbeni čečenski Telegram kanal 1Adat ustvrdio je da su pripadnici kadirovske pukovnije, koji su bili smješteni u školi, granatirani te da ih je oko stotinu poginulo.

