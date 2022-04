U Srbiji su u nedjelju održani predsjednički i parlamentarni izbori, a Republička izborna komisija nakon zatvaranja birališta objavila je odluku da će tek u ponedjeljak priopćiti rezultate izbora.

Takva odluka izazvala je brojne reakcije političara u Srbiji. “Odluka RIK-a da tek u ponedjeljak priopći rezultate izbora je događaj bez presedana”, poručio je za N1 direktor Newsmax Adria, Slobodan Georgiev.

“Ono što radi RIK nije dobro, prave jednu vrstu nesigurnosti, možda bismo ih trebali pozvati da se predomisle”, rekao je Georgiev.

'Branit ćemo svaki glas'

"Nećemo dozvoliti da bude ukraden nijedan glas i svaki ćemo braniti", izjavila je kandidatkinja koalicije “Moramo” za predsjednicu Srbije, Biljana Stojković. "Ako nekom padne na pamet da na bilo koji način zloupotrijebi volju naroda ili da je promijeni kao ranije na izborima, odgovor građana neće biti dobar", rekao je nositelj liste “Moramo” Nebojša Zelenović.

Aleksandar Jovanović Ćuta kritizirao je odluku RIK-a da će prve preliminarne rezultate izbora priopćiti tek sutra u 20 sati. On je naveo da su se Aleksandar Vučić i vlast uplašili velike izlaznosti građana i naglasio da će ovo biti duga noć, ali da se aktivisti koalicije “Moramo” i drugih opozicijskih organizacija neće povući.

Predstavnici koalicije “Ajmo ljudi” obratili su se novinarima, “prije svega da izraze zabrinutost što je RIK odlučio da ne objavljuje preliminarne rezultate izbora do sutra”.

Predsjednik Nove stranke Aris Movsesijan kazao je da ovo "počinje mirisati na prijevaru", da vlast "radi cirkus od ovih izbora", najprije zato što su se stvorili redovi, što ljudi nisu mogli glasati do 20 sati, a onda odluka da se ne objave rezultati do sutra. Istaknuo je da se to nikad nije dogodilo i da je to skandal, prenosi N1.

Vučić na pragu pobjede

Aleksandar Vučić na pragu je pobjede na predsjedničkim izborima u Srbiji jer na uzorku od 59,2 posto obrađenih glasova ima skoro 60 posto glasova, objavila je u nedjelju Radio-televizija Srbije.

Prema podacima agencije IPSSOS i organizacije CeSid, slijede kandidat oporbene koalcije Ujedinjeni za pobjedu Srbije Zdravko Ponoš i kandidat konzervativnih koalicija NADA Miloš Jovanović i Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski.

Očekuje se Vučićevo obraćanje iz stožera Srpske napredne stranke koja, prema dosadašnjim rezultatima, može računati na više od 120 od 250 mandata u parlamentu.

Srbijansko Republičko izborno povjerenstvo (RIK) napravilo je u nedjelju presedan u izbornom procesu odlukom da će se o rezultatima parlamentarnih i predsjedničkih izbora očitovati dan nakon izborne noći, tek u ponedjeljak, premda je većina birališta službeno zatvorena u 20 sati.

Oporba to naziva "skandalom" i "opstrukcijom", uz otvorene sumnje da nešto "nije u redu", nakon što je i u predizbornim anketama čak 42 posto ispitanika istaknulo sumnju u regularnost ovogodišnjeg izbornog procesa.

Pojedina birališta zatvorena su nešto prije 22 sata.