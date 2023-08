Rusija ima mrežu agenata spavača u Ujedinjenom Kraljevstvu koji se skrivaju u predgrađima i mogu ubiti na zapovijed, upozorili su bivši obavještajci.

Zadnje desetljeće živjeli su mirnim životima, integrirali se u britansko društvo, družili se sa susjedima kojima su donosili kolače i torte - nitko nije mogao ni zamisiliti da se radi o ruskim špijunima, javlja britanski The Sun.

Ruski špijuni s hrvatskim papirima

Orlin Roussev, Bizer Dzhambazov, Katrin Ivanova bugarski su državljani koji su uhićeni u velikoj anti-terorističkoj akciji britanskih službi. Sumnjiči ih se da su radili za ruske obavještajne službe, a prilikom pretresa kod njih je pronađeno više krivotvorenih dokumenta kao što su osobne iskaznice i putovnice, među kojima i je ona - hrvatska. Trio je uhićen u veljači, a od tada je u pritvoru gdje čekaju suđenje koje će započeti u siječnju iduće godine.

Umirovljeni časnik britanske vojske Richard Lawson Barrons zadovoljan ovom akcijom, no napominje je to samo početak.

„Ovo moramo shvatiti onako kao jednu epizodu, mali dio onoga što znamo da se događa i širi, ozbiljne prijetnje ruske špijunaže usmjerene na Veliku Britaniju i sve nas“ , upozorio je Barrons te dodao da je prijetnja od špijunaže veća nego u razdoblju Hladnog rata.

Bugari česta meta

Uhićeni su vodili i bugarsku zajednicu koja je za cilj imala upoznati Bugare s britanskom kulturom i društvom. Činjenica da se radi o bugarskim državljanima ne iznenađuje stručnjaka za sigurnost Will Geddes. On naime tvrdi da su Bugari česte mete ruskih agencija koji ih vrbuju da rade za njih te da je broj ruskih agenata koji operiraju po Velikoj Britaniji jako velik.

Bivši britanski obavještajac Julian Richards upozorava da su ruski špijuni aktivni na svim razinama britanskog društva. Nije rijetkost da ruski agenti spavači godinama žive normalnim životima, integriraju se u društvo, imaju obične poslove, nemaju službene veze s tajnim službama baš kao i navedeni uhićeni trio, govori Richards te upozorava „oni teoretski mogu i ubiti“ .

Broj takvih agenata spavača može se samo pretpostavljati, no bivši vojni britanski obavještajac Col Philip Ingram naglašava da se tek sad britanska vlada budi na tu opasnost koja je prisutna već dulje vrijeme.

Napadi špijuna

U lipnju prošle godine Sigurnosna služba Velike Britanije otkrila je da je Vladimir Putin naredio cyber napad koji su izveli agenti spavači smješteni u toj državi i to njih čak 50. No, nije to bio prvi put da su se agenti spavači u Britaniji 'probudili'. Takvo 'buđenje' dogodilo se i 2018 godine kada je otrovan ruski vojni časnik i britanski obavještajac Sergei Skripal i njegova kćerka Yulia Skripal koji su potom proveli tjedne u bolnici u kritičnom stanju.

Usprkos trovanju otac i kćer su preživjeli, ali takve sreće nije bio Aleksandar Litvinenko. Litvinenko je bio politički disident koji je bio jako kritičan prem Putinu. Umro je od trovanja radioaktivnim polonijem-210 2006. godine u Londonu, a Europski sud za ljudska prava presudio je da je Rusija odgovorna za njegovo ubojstvo.