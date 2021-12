Brutalni režim sjevernokorejskog vrhovnog vođe Kim Jong-una spaljuje tijela bacačima plamena, a djecu ubija streljački vod. Navedeno je to u izvješću južnokorejske organizacije za ljudska prava, radne skupine za tranzicijsku pravdu koja je dokumentirala 23 javna pogubljenja.

Najveći broj smaknuća bio je zbog "zločina" poput gledanja stranih filmova, a ne zbog primjerice silovanja ili ubojstva, piše The Sun.

Izvješće sadrži svjedočanstva sjevernokorejskih prebjega koji su bili prisiljeni gledati pogubljenja zajedno s članovima obitelji osuđenih, a radi se o 23 pogubljenja otkako je na vlast u prosincu 2011. godine došao Kim Jong-un.

Vješanja, strijeljanja, paljenje...

Vjeruje se da je stvarni broj pogubljenja provedenih u posljednjih 10 godina mnogo veći. Dva od dokumentiranih pogubljenja bila su vješanja, a 21 strijeljanje.

"Osuđena je osoba prije javnog pogubljenja izvučena iz auta kao pas", kazao je jedan od svjedoka govoreći o ubojstvu streljačkim vodom 2012. godine. “Osoba koja je trebala biti smaknuta već je bila u stanju bliske smrti i činilo se da su mu bubnjići oštećeni, što ga je sprječavalo da išta čuje ili govori", dodao je.

Prije još jednog streljačkog voda u pokrajini North Hwanghae 2014. godine, osuđeni zatvorenik je bio vezan za stup i imao je kamenčiće nabijene u usta. Neka tijela nakon smaknuća spaljena su bacačima plamena ispred njihovih obitelji.

"U Pjongjangu je 2012. ili 2013. godine pogubljeno tijelo spaljeno bacačem plamena pred gomilom nakon pogubljenja. Obitelj optuženog bila je prisiljena prisustvovati pogubljenju i sjesti u prvi red kako bi promatrala mjesto događaja. Otac se onesvijestio nakon što je gledao kako mu sin gori pred očima", kazao je jedan od svjedoka.

Kalašnjikovom po djeci

Jedan od prebjega opisao je užasno ubojstvo djeteta 2012. godine koji je ubijen puškom AK-47 (Kalašnjikov). "Krv je bila rasprskana, a meso otrcano. Vlasti su prepolovile tijelo pogubljenog tako što su ga nagazile i stavile u vreću. Čuo sam da su vreću bacili", kazao je.

Radnici i studenti bili su prisiljeni prisustvovati pogubljenjima i gledati zatvorenike u oči prije nego što su ubijeni.

Govoreći o ubojstvu u North Hamgyongu 2012. godine, svjedok je rekao: "Čak i kada je iz mozga osuđene osobe curila tekućina, ljudi su bili prisiljeni stati u red i gledati pogubljenu osobu u lice kao poruku upozorenja".

Ljudi koji dolaze provjeravaju se detektorima metala, a telefoni su zabranjeni kako bi se spriječilo snimanje pogubljenja - što je navodno dokaz da je režim samosvjestan detalja divljih ubojstava koja se šire izvan zemlje.

'Ideološko i kulturno trovanje' stranim filmovima, glazbom...

Sedam pogubljenja bilo je zbog gledanja ili distribucije južnokorejskih filmova. Još pet je bilo za kaznena djela droge, prostituciju i trgovinu ljudima. Ostali su bili za ubojstvo, pokušaj ubojstva ili seksualni napad.

Prema The Timesu, teško je provjeriti tvrdnje iz izvješća - no one su u skladu s drugim svjedočenjima prebjega i stručnjaka tijekom godina.

Državni mediji pustinjačkog kraljevstva 2020. upozoravali su na “ideološko i kulturno trovanje” uzrokovano stranim filmovima, glazbom i jezikom. Prošle godine pojavila se snimka koja pokazuje kako su Sjevernokorejci divljački premlaćivani u pritvorskim centrima.

Odmetnička država smješta zatvorenike u užasne radne logore gdje se prema njima postupa gore od životinja i radi do smrti, navode izvješća.

Bolestan režim

Godine 2017., sjevernokorejska dezerterka otkrila je da je vidjela 11 glazbenika "raznesenih u komadiće" protuzračnim topovima u zastrašujućoj egzekuciji koju je naredio Kim Jong-un.

Hee Yeon Lim (26), kći visokorangiranog vojnika iz Pjongjanga, pobjegla je u Južnu Koreju i ispričala je o strahotama kojima je svjedočila dok je bila dio najužeg kruga tajnovitog režima.

Hee Yeon je rekla da su ona i njezini kolege iz razreda odvedeni na stadion na gradskoj Vojnoj akademiji gdje su žrtve s kapuljačama bile vezane za kraj protuzračnih topova pred 10.000 gledatelja.

Potom se dezerterka prisjetila kako su iz pištolja pucali jedno po jedno, rekavši: “Glazbenici su jednostavno nestajali svaki put kad bi u njih pucali. Njihova tijela su raznesena u komadiće, potpuno uništena, krv i komadići su letjeli posvuda", kazala je.

Satelitska snimka koja se pojavila 2014. godine prikazuje nekadašnje stratište gdje su ljudi nemilosrdno pucali iz protuzračnog oružja.

Razdoblje žalosti

Kim je preuzeo kontrolu nad Sjevernom Korejom nakon smrti svog oca Kim Jong-ila 2011. kada je imao 27 godina.

Danas su Sjevernokorejci prisiljeni na 11-dnevnu žalost zbog desete godišnjice Jong-ilove smrti. "Tijekom razdoblja žalosti ne smijemo piti alkohol, smijati se ili se baviti slobodnim aktivnostima", kazao je stanovnik za lokalne sjevernokorejske medije.

Kim je 203. godine streljanjem pogubio vlastitog strica Jang Song-thaeka nakon što je optužen da je izdajica.