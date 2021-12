Društvene mreže bukte optužbama protiv belgijskog avioprijevoznika za plagijat naše državne kompanije Croatia Airlinesa, piše u subotu Večernji list.

Sredinom studenoga belgijska aviokompanija Brussels Airlines predstavila je novi korporativni identitet. Dio je to, navedeno je u službenim informacijama, njezina povratka na tržište nakon prisilnog prizemljenja uzrokovanog pandemijom.

Suvremenije brendiranje

"Ovaj novi vizualni identitet vrlo je logičan korak za Brussels Airlines. Nakon godina obilježenih tolikim promjenama, važno je pojasniti i potvrditi našu tržišnu poziciju. Mijenjamo se u novu kompaniju, s novim interijerima, digitaliziranim procesima, obnovom flote u koju stižu avioni A320neo i još modela nakon njih. Zajedno s Today Agency stvorili smo suvremenije brendiranje, koje pristaje digitalnom dobu, koje predstavlja pouzdanog i modernog avioprijevoznika", riječi su Michela Moriauxa, voditelja marketinga Brussels Airlinesa.

Brussels Airlines dio je Lufthanse, a teško pogođen krizom smanjio je broj djelatnika za 25 posto, a flotu za 30 posto. Od EU i svog vlasnika primio je lani u kolovozu 460 milijuna eura pomoći.

Vijest su, jasno, zabilježili portali koji se bave civilnim zrakoplovstvom, ali redovito uz jedan dodatak - novi je vizual belgijskog prijevoznika zapanjujuće sličan onome Croatia Airlinesa. Na webu The Points Guy bilježe tako kako je dizajn sličan onome naše državne kompanije, samo se umjesto kvadratića različite veličine radi o krugovima. Novi je dizajn postao i tema na društvenim mrežama, a onda se uključio i poljski medij Gazeta.pl tvrdeći kako plagiraju njihov logo! Prenio je sve to Business Traveller.

Oglasila se i Croatia Airlines

I specijalizirani portal The Design Air primijetio je isto - to sliči Croatia Airlinesu, ustvrđujući uz to kako se doista radi u najboljem slučaju o marginalnom redizajnu, dokazu da agencija koja ga potpisuje ima malo iskustva u brendiranju zrakoplovnih kompanija. Što je, izgleda, i točno jer kada pogledate portfelj Today Agency iz Mechelena, ne nalazite slične tvrtke, a nema ni Brussels Airlinesa, koji je moguće i prvi njihov takav klijent. Najizravniji je bio portal Gatechecked koji je na naslovnici objavio tekst s naslovom koji počinje riječima "Design blunder" (Dizajnerska greška). Navodi kako se teško može pobjeći dojmu da se radi o dizajnu inspiriranom onom Croatia Airlinesa.

U Croatia Airlinesu kažu kako je dizajn njihovih zrakoplova kao dio cjelokupnog vizualnog identiteta tvrtke prepoznatljiv brend u hrvatskoj i inozemnoj javnosti te je nacionalni avioprijevoznik ponosan ako je nadahnuće i drugim prijevoznicima na području dizajna, donosi Večernji list.