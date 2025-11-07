FREEMAIL
JEDAN OD HERCEGOVAČKE ŠESTORKE /

Haški osuđenik, bivši ministar Herceg-Bosne Bruno Stojić pušten na prijevremenu slobodu

Haški osuđenik, bivši ministar Herceg-Bosne Bruno Stojić pušten na prijevremenu slobodu
Foto: Jiri Buller/afp/profimedia

Stojić je u pritvoru od 2004. godine, gdje je dočekao izricanje presude, a odslužio je veći dio kazne te je pušten godinu i pol prije isteka.

7.11.2025.
13:06
danas.hr
Jiri Buller/afp/profimedia
Ratni zločinac Bruno Stojić, koji je u Haagu osuđen na 20 godina zatvora zbog zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, pušten je na prijevremenu slobodu.

Ovo je treći zahtjev koji je Stojićeva obrana uputila Međunarodnom mehanizmu za kaznene sudove u Haagu za njegovo prijevremeno puštanje na slobodu, no prethodna dva zahtjeva bila su odbijena.

Informaciju da je Stojić pušten iz pritvorske jedinice u Austriji i da stiže u Hrvatsku za Klix.ba potvrdila je njegova braniteljica Senka Nožica.

Stojić je u pritvoru od 2004. godine, gdje je dočekao izricanje presude, a odslužio je veći dio kazne te je pušten godinu i pol prije isteka.

Haški osuđenik, bivši ministar Herceg-Bosne Bruno Stojić pušten na prijevremenu slobodu
Foto: Robin Van Lonkhuijsen/afp/profimedia

Stojić je bio ministar obrane u paradržavi Herceg-Bosni, a osuđen je zajedno s još pet bivših dužnosnika tzv. Herceg-Bosne – Jadrankom Prlićem, Slobodanom Praljkom, Milivojem Petkovićem, Valentinom Ćorićem i Berislavom Pušićem. Šestorica su ukupno osuđena na 111 godina zatvora.

Pogledajte video: Ratni zapovjednik Vukovara o zadnjim danima pakla: 'Rekao sam mu Jean, mi padamo...'

Bruno StojićRatni ZločinacBosna I HercegovinaZatvorHaaski Sud
Haški osuđenik, bivši ministar Herceg-Bosne Bruno Stojić pušten na prijevremenu slobodu