"U tijeku je druga faza okrutnog rata Rusije protiv Ukrajine i bojim se da će biti još krvavija i barbarskija od dosadašnje ratne kampanje Vladimira Putina, napisao je za Daily Mail Mark Almond, direktor Instituta za istraživanje kriza u Oxfordu.

U proteklih 48 sati Vladimir Putin je pojačao tempo napada. Duboko ponižen neuspjehom namjeravanog blitzkriega na u veljači, sada udvostručuje napore kako bi grubom silom ostvario pobjedu. Od prve crte u jugoistočnoj Ukrajini do krajnjeg zapada zemlje na granici s Poljskom, čak 2000 raketnih napada i bombardiranja uništilo je svaku preostalu slabašnu nadu da bi Kremlj mogao biti otvoren za mirovne pregovore. Razmjeri topničkog bombardiranja i raspoređivanje krstarećih projektila uz strateške bombardere sugeriraju Putinovu nemilosrdnu odlučnost da jednom zauvijek slomi uporni otpor Ukrajine.

'Putin želi ugušiti ukrajinsko gospodarstvo'

Putin je tvrdio da je invazija trebala zaštititi i osloboditi (pro)rusko stanovništvo spornog teritorija Donbasa. Ali u stvarnosti je htio uništiti Ukrajinu kao neovisnu državu. Ako to ne može postići, onda će mu osvajanje Donbasa – bez obzira na ljudsku cijenu – barem dopustiti da proglasi pobjedu koja bi mu spasila obraz - piše Almond za Daily Mail.

Putin, tvrdi Almond dalje, nastoji preuzeti kontrolu nad onim što naziva "Novom Rusijom" - velikim dijelom južne Ukrajine, od Donbasa preko obale Crnog mora do luke Odese. Budući da je poluotok Krim već u njegovoj vlasti, ovo otimanje teritorija zadavilo bi ukrajinsko gospodarstvo. Bez pristupa lukama, Ukrajina ne bi mogla izvoziti ni čelik ni pšenicu iz svojih plodnih ravnica. Ali ekonomsko gušenje neće uništiti ukrajinski otpor dovoljno brzo. Stoga Putin vjeruje u novi tim generala za koje se nada da su izvukli pouke iz grešaka svojih prethodnika na početku rata. Tada je Rusija poslala dugi konvoj tenkova i oklopnih vozila sjeverno od Kijeva. Ispruženi uz ceste, bili su žive mete za ukrajinske vojnike koji su se skrivali u okolnim šumama s britanskim protutenkovskim projektilima.

Donbas je klasična 'zemlja tenkova'

Donbas je posve drugačiji – klasična zemlja tenkova – gdje su Hitlerov Wehrmacht i Staljinova Crvena armija vodili divovske bitke između 1941. i 1943. godine. Uskoro ćemo saznati može li obnovljeno rusko zapovjedništvo popraviti lošu taktiku na bojištu iz prve faze rata i riješiti očajne probleme u komunikaciji koji su rezultirali visokom stopom gubitaka. Ono što Rusi imaju, osim većeg broja vojnika, ogromne su zalihe streljiva, topničkih granata i bombi.

Nasuprot tome, Ukrajina je već potrošila dosta svog streljiva. Američki obavještajci sugeriraju da je ukrajinska strana u tri dana potrošila streljivo i oružje za koje se očekivalo da će joj trajati barem tjedan dana. Bez redovitih zaliha očajnički potrebnog sofisticiranog oružja sa Zapada, Ukrajina bi uskoro mogla ostati bez vatrene moći.

Iz tog razloga Rusija je sada usredotočena na bombardiranje ukrajinskih tvornica streljiva i raketiranje njenih transportnih čvorišta sve do Lavova u nastojanjima da sabotira opskrbne linije Zapada. Postoji i nova zabrinutost za čelnike NATO-a – zemlje članice koje pomažu Ukrajini počinju uviđati kako se njihove vlastite zalihe vitalnog oružja smanjuju. Istodobno, Rusija će nastaviti ukrajinskim civilima život pretvarati u pakao. U gradovima poput Mikolajiva, rusko zrakoplovstvo bombardiralo je opskrbu električnom energijom i vodovod.

Blijede Putinove nade o dvostrukoj proslavi 9. svibnja

No, to ne znači da je sve izgubljeno. Putin je od samog početka podcijenio odlučnost ukrajinskog naroda da se bori, a ustrajni otpor u Mariupolju pokazuje koliko će se vojnici te zemlje nastaviti boriti da zadrže svoj teritorij. Uz strašnu ljudsku cijenu, svaki Ukrajinac koji se bori do kraja usporava napredovanje ruskih trupa. Time se kupuje vrijeme za ponovno naoružavanje, opremanje i da Zapad da pruži pomoć.

Mislim da blijede Putinove nade o dvostrukoj proslavi na paradi 9. svibnja – proslavi Staljinove pobjede nad nacističkom Njemačkom 1945. i njegovoj vlastitoj pobjedi u Donbasu - piše Almond u Daily Mailu. Eskalacija napada i nemilosrdna uporaba svih sredstava koja su mu na raspolaganju, sugeriraju da ne možemo isključiti i mogućnost ciljane uporabe taktičkog nuklearnog oružja kako bi se slomio ukrajinski vojni otpor.

Svima koji misle da Putin ne bi prekršio tabu nuklearnog ratovanja, Almond poziva da uzmu na znanje jučerašnju izjavu ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova da Rusija "nema namjeru" koristiti oružje za masovno uništenje. Lavrov je također obećavao da njegova zemlja "nema namjeru" napadati Ukrajinu - sve dok to nije učinila. Stoga su i njegove nove riječi prijetnja, a ne uvjeravanje.

Čini se da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij izgubio nadu u okončanje rata diplomatskim putem. Pobjeda nad osvajačem sada je njegov junački cilj. Ali njegova vojska može preživjeti samo ako Zapad učini sve što je u njegovoj moći da podrži Ukrajinu do kraja - napisao je direktor oksfordskog Instituta za istraživanje kriza.

Najnovije vijesti o ratu u Ukrajini možete pročitati OVDJE.